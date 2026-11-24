La costa de California se prepara para una semana de inundaciones costeras que podrían ser potencialmente históricas durante la festividad de Acción de Gracias.

Las zonas con mayor exposición abarcan el litoral de los condados de Orange y San Diego, las comunidades bajas de Los Ángeles y Ventura, y la orilla de la bahía de San Francisco, donde las mareas vivas coincidirán con lluvia, viento y oleaje.

Según un informe de la CNN, el nivel del agua en la bahía de San Francisco, California, podría alcanzar valores cercanos a los récords esta semana, mientras una fuerte tormenta, combinada con algunas de las mareas más altas del año, llega a la costa y amenaza con inundar las calles de la ciudad y un importante aeropuerto de la costa oeste durante algunos de los días de mayor actividad de viajes del año.

Mientras los viajeros llenan los aeropuertos esta semana por las festividades, las posibles interrupciones en los desplazamientos son una de las principales preocupaciones. El Aeropuerto Internacional de San Francisco, por el que pasaron más de 1,8 millones de pasajeros durante los 12 días en torno al Día de Acción de Gracias del año pasado, y el Aeropuerto de Oakland-Bahía de San Francisco, que espera recibir a unos 250.000 pasajeros, están situados en terrenos bajos junto a la bahía.

Niveles altísimos

Los niveles del agua podrían alcanzar hasta 2,8 pies por encima de una marea alta normal y acercarse al récord establecido en 1983, aseguró a CNN Dylan Flynn, meteorólogo principal de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional para el área de la bahía de San Francisco. “Se acerca otra tormenta, un frente frío, que es más fuerte que lo que hemos enfrentado en los últimos días… Si a eso le sumamos las mareas extraordinariamente altas y El Niño, todo eso eleva el nivel del agua”, dijo Flynn. Agregó que la semana de Acción de Gracias “desafortunadamente coincide con las mareas más altas que hemos visto en 40 años”. Ahí es donde entra en juego el cambio climático, añadió. El nivel del mar está aumentando unos 2 milímetros al año cerca de San Francisco. “No es mucho de un año a otro”, dijo, pero durante los más de 40 años transcurridos desde el récord de 1983, ese aumento suma varias pulgadas.