Se realiza este finde la peregrinación a Luján: baños, postas sanitarias, puestos policiales y más

Con hospitales móviles, baños químicos, efectivos policiales y stands para proveer agua y alimentos, la Provincia asistirá a los fieles que participarán de la 52° Peregrinación Juvenil a Luján, que se realizará este sábado 3 y domingo 4 de octubre.

El operativo de acompañamiento tendrá la participación de diferentes ministerios que asistirán a los 2 millones de personas que se esperan se movilicen bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”, en el evento religioso más masivo del país y se realiza ininterrumpidamente desde 1975.

De acuerdo a lo que informó la Jefatura de Asesores del Gobernador, la Provincia pondrá a disposición hospitales móviles, personal médico, ambulancias, baños químicos, efectivos policiales, patrulleros, controles de tránsito, personal de Defensa Civil, stands para proveer agua y alimentos, puntos de reciclaje y un escenario equipado para la realización de las misas.

“Acompañar a las y los fieles es una misión central para nuestra gestión; y este año, al igual que cada octubre, volveremos a estar junto a cada peregrino que vaya al encuentro de nuestra Patrona, la Virgen de Luján”, explicó Cristina Álvarez Rodríguez, jefa de Asesores del Gobernador.

El apoyo ministerial por la peregrinación a Luján

Durante el fin de semana, el ministerio de Seguridad sumará efectivos de todas las áreas, patrulleros, motos, caballos, un helicóptero, torres de iluminación, apoyo logístico de Defensa Civil y drones de monitoreo.

Salud, en tanto, aportará hospitales móviles, ambulancias, shock room móvil con personal médico, helicóptero sanitario y coordinación de la Región 7 de Salud para refuerzos de guardias en hospitales provinciales y municipales. Mientras que Desarrollo de la Comunidad asistirá a las y los peregrinos con 5 puestos de alimentación, 80 baños químicos y personal del Organismo de Niñez y Adolescencia para el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes.

Por su parte, el ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos intervendrá con puntos de suministro de agua a través de ABSA, torres de iluminación y grupos electrógenos con combustible. Mientras Transporte establecerá la prohibición de circular vehículos por la traza y garantizará móviles para la organización del tránsito, la cartera de Ambiente pondrá a disposición puestos de separación de reciclado a lo largo de todo el recorrido.

Cabe recordar que los fieles inician la caminata en Liniers, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y avanzan hasta la Basílica de Luján atravesando los municipios de Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez. En total caminan 60 kilómetros. Al finalizar el recorrido, las y los fieles comparten las misas que se celebran en el Santuario de Luján, del Arzobispado de Mercedes-Luján, a cargo del Padre Lucas García.