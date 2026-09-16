Se realizará en Buenos Aires el Congreso Argentino de Salud: los temas que estarán en agenda

La Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI) realizará el próximo 1 de octubre el XXIX Congreso Argentino de Salud, que tendrá lugar en el Marriott Buenos Aires Downtown, en Carlos Pellegrini 551, Ciudad de Buenos Aires.

La edición de este año llevará como eje “Futuro Sanitario: Innovación, Inteligencia y Sostenibilidad” y reunirá a representantes de distintos ámbitos vinculados con el sistema de salud para abordar los cambios tecnológicos, económicos, institucionales y sociales que atraviesa el sector.

Entre los temas previstos para las distintas mesas de debate se encuentran el rol de los profesionales en la sostenibilidad del sistema sanitario, la situación del sector prestador, el avance de la inteligencia artificial generativa y los nuevos escenarios que plantea la incorporación de tecnología en el ámbito de la salud.

También se analizarán un eventual nuevo esquema de responsabilidades y recursos dentro del sistema, el rol del sector público en la atención de pacientes de la Seguridad Social y empresas de medicina prepaga, la judicialización de la salud y posibles modificaciones a la legislación sanitaria.

La agenda incluye además un panel sobre el rol del sindicalismo en la situación actual y otro vinculado con la percepción de la salud por parte de la población y los medios de comunicación.

Desde ACAMI señalaron que el encuentro buscará abordar el impacto de la innovación científica, tecnológica y organizacional en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades, así como los desafíos económicos, institucionales, éticos y sociales vinculados con su incorporación al sistema sanitario.

El Congreso Argentino de Salud se realiza anualmente y convoca a autoridades, especialistas, instituciones y otros actores relacionados con el sector.

La inscripción y el programa completo del encuentro se encuentran disponibles en el sitio oficial de ACAMI.