La primavera empieza a despedirse con temperaturas cada vez más altas en Buenos Aires y sus alrededores. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los termómetros superarán los 30 grados durante varios días y alcanzarán los 34 el próximo sábado, en una jornada con características plenamente veraniegas.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, el ascenso térmico será progresivo. Después de un domingo con una máxima de 29 grados, este lunes llegará a los 30 y el martes se esperan valores similares, con cielo mayormente nublado.

El miércoles habrá un respiro: con una máxima prevista de 26 grados, será el día más agradable de la semana. El pronóstico anticipa cielo algo nublado y temperaturas que oscilarán entre los 12 y los 26 grados. Pero el alivio durará poco. El jueves la máxima llegará a los 27 grados y el viernes volverá a ubicarse en torno de los 30, con viento del norte.

Como prevé el Servicio Meteorológico, el sábado será el día más caluroso: se espera una mínima de 21 grados y una máxima de 34, en lo que será el anticipo más marcado del verano hasta el momento. Ante este panorama, será importante reforzar las medidas de prevención frente a la deshidratación y los golpes de calor, especialmente entre los niños y los adultos mayores.