Se viene un anticipo del verano: prevén temperaturas de hasta 40 grados en varias provincias

Un marcado ascenso de las temperaturas comenzó a registrarse ayer en buena parte de la Argentina y se intensificará durante la semana, con máximas que podrían alcanzar los 40°C en algunas provincias. El fenómeno anticipará condiciones propias del verano, especialmente en el norte de la Patagonia y el norte argentino.

Según las previsiones de Meteored, el aumento térmico comenzará a sentirse con mayor intensidad en Neuquén, Río Negro y La Pampa, donde se esperan jornadas de tiempo estable y temperaturas superiores a los valores habituales de noviembre.

En Neuquén, las máximas podrían ubicarse entre los 30 y 31°C durante el inicio de la semana, mientras que en Bariloche se prevén registros cercanos a los 25°C. El calentamiento será más pronunciado en el Alto Valle y el Valle Medio de Río Negro.

El pico de calor llegará entre este martes 10 y el miércoles 11, cuando las temperaturas podrían alcanzar los 36°C en el Alto Valle y aproximarse a los 39°C en sectores del este de Río Negro y La Pampa.

El ascenso térmico avanzará posteriormente hacia el norte argentino, donde Santiago del Estero podría registrar algunas de las temperaturas más elevadas del país. Entre el miércoles 11 y el jueves 12, las máximas previstas se acercarían a los 40°C.

En el centro del territorio nacional, el aumento será más gradual. Para ayer se habían pronosticado máximas de 26°C en Córdoba, 28°C en Mendoza y 25°C en Corrientes, antes de un incremento de las temperaturas hacia mediados de semana.

El panorama será diferente en el extremo sur de la Patagonia, donde el avance de un nuevo frente meteorológico provocará lluvias y vientos intensos, aunque sin afectar inicialmente a las regiones del norte patagónico donde se concentrará el calor.

Por otra parte, en Salta y Jujuy podrían persistir chaparrones aislados debido a la circulación de aire húmedo del este y su interacción con el relieve. En Misiones también se esperan algunas precipitaciones dispersas.

De acuerdo con las proyecciones meteorológicas, el episodio de calor tendrá su mayor intensidad entre el martes y el jueves, con diferencias regionales y temperaturas que podrían aproximarse a los 40°C. Mientras tanto, gran parte del centro argentino mantendrá condiciones de estabilidad atmosférica durante el comienzo de la semana.