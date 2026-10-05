Se viene una semana primaveral aunque no descartan algunas lluvias

Después de varias jornadas frescas, nuestra región se encamina a una semana con temperaturas más propias de la primavera, aunque con algunos cambios en el cielo y la posibilidad de lluvias hacia la segunda mitad. Así lo prevé el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), según el cual en los próximos días las mínimas se mantendrán por encima de los 10 grados y las máximas superarán los 20 grados en general.

La jornada de hoy será un anticipo de ese escenario: se espera cielo mayormente a parcialmente nublado, con vientos del norte que luego rotarán al este y la temperatura irá de los 14 a los 22 grados.

Mañana, martes, llegará el registro más alto de la semana, con una máxima de 22 grados y una mínima de 13. El cielo estará mayormente nublado y soplarán vientos del noreste.

El cambio se hará más evidente el miércoles, cuando se prevé cielo nublado durante la mañana y chaparrones entre la tarde y la noche. Las marcas térmicas estarán entre los 13 y los 19 grados, con vientos del noreste que rotarán al este.

Desde el jueves las temperaturas bajarán algunos grados. Para ese día se anuncia cielo nublado, vientos del sudeste cambiando al este y una mínima de 15 grados y máxima de 18.

El viernes continuará el cielo nublado, con vientos del este que rotarán al sur y temperaturas de entre 15 y 19 grados. El sábado, en tanto, se espera cielo nublado, viento del este y marcas térmicas de 13 a 19 grados.

La amplitud térmica será otro de los rasgos de estos días: las mañanas comenzarán frescas y las tardes tendrán registros más templados. Por eso, el abrigo liviano seguirá siendo una opción necesaria al comenzar la jornada.

El escenario de la semana también se inscribe en una primavera que, según las proyecciones climáticas del SMN, presenta para Buenos Aires una mayor probabilidad de precipitaciones dentro de los valores normales o por encima de ellos por el fenómeno de El Niño.