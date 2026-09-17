Sedentarismo mental: advierten del riesgo de pensar cada vez menos por usar la IA

El surgimiento de herramientas de Inteligencia Artificial nos ha permitido en los últimos años ahorrar tiempo, resolver problemas y facilitar tareas que hasta hace poco exigían inevitablemente esfuerzo y concentración. Pero detrás de esa comodidad empieza a vislumbrarse un riesgo nada menor: a fuerza de delegar de manera habitual habilidades que necesitan seguir ejércitándose para ser conservardas, éstas terminan por desaparecer. El fenómeno, que se conoce como “sedentarismo cognitivo” y ya ha comenzado a observarse en distintos países, podría convertirse en una de las consecuencias más serias del uso indiscriminado de la IA.

Un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) encontró claras diferencias en la conectividad cerebral de voluntarios que escribieron ensayos con un modelo de lenguaje, un buscador o sin herramientas externas. Quienes utilizaron un modelo de lenguaje mostraron la conectividad más débil y también tuvieron mayores dificultades para recordar o citar lo que habían escrito.)

“Así como las revoluciones industriales fomentaron que moviéramos menos el cuerpo, la Inteligencia Artificial puede generar una masividad de sedentarismo cognitivo. Vamos a tener que trabajar para que las personas piensen y no deleguen el juicio humano”

Juan Corvalán

Director del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial

La investigación no demuestra que la IA “vuelva menos inteligentes” a quienes la utilizan, pero sí plantea interrogantes sobre el costo cognitivo de delegar de manera reiterada tareas que requieren esfuerzo mental. En particular, los autores observaron una menor sensación de autoría sobre los textos producidos con ayuda del modelo y diferencias en la actividad cerebral respecto de quienes realizaron la tarea sin herramientas.

UN ENTORNO LABORAL

Claro que el fenómeno no se restringe al universo estudiantil, remarca el director del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la UBA, Juan Corvalán, al señalar que herramientas como ChatGPT han dejado de ser simplemente un medio destinado a responder consultas para comenzar a incorporarse en empresas e instituciones, con herramientas capaces de automatizar procesos completos.

“Pasamos de una Inteligencia Artificial utilizada como chat a un entorno laboral. La IA ya dejó de ser un chat para convertirse en plataformas de agentes que permiten tomar una empresa y transformarla”, menciona Corvalán, quien observa con preocupación una delegación cada vez mayor del análisis y del juicio humano.

“Así como las revoluciones industriales fomentaron que moviéramos menos el cuerpo, la Inteligencia Artificial puede generar una masividad de sedentarismo cognitivo. Vamos a tener que trabajar para que las personas piensen y no deleguen el juicio humano”, afirma el investigador

Con todo, como señalan otros especialistas, el problema no pasa por utilizar IA, sino por convertirla en un sustituto permanente del propio razonamiento. “La clave es ser crítico y consciente de eso”, sostiene Diego Fernández Slezak, director del Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, quien explica que si bien algunas capacidades pueden perderse a medida que son delegadas, eso también pueda abrir espacio para desarrollar otras nuevas.

Un ejemplo cotidiano es el GPS. Su utilización permanente permite llegar a destino sin necesidad de recordar calles, construir mapas mentales o planificar recorridos. Para Fernández Slezak, esas habilidades pueden dejar de ejercitarse si la herramienta hace siempre el trabajo. La clave, sostiene, es decidir conscientemente cuándo utilizarla y cuándo prescindir de ella.

A su entender, el desafío no pasa entonces por rechazar las ventajas que ofrece la Inteligencia artificial sino por evitar que la comodidad termine reemplazando el aprendizaje y el pensamiento propio. En suma, la cuestión no es sólo qué puede hacer la IA por las personas, sino qué capacidades humanas conviene seguir ejercitando para que la tecnología sea una herramienta y no un sustituto del pensamiento.