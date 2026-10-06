Semana Mundial del Espacio 2026: revolución de los cohetes, los retos y el homenaje de Google

Se conmemora la Semana Mundial del Espacio 2026, momento especial para poner la mira en la transformación tecnológica que abarató el acceso a la órbita terrestre. Quedó atrás la época en que enviar un artefacto fuera de la atmósfera representaba un privilegio exclusivo de unas pocas potencias estatales. En la actualidad, el desarrollo de lanzadores reutilizables, la reducción drástica de los costos de lanzamiento y la irrupción masiva de empresas privadas, emergentes y proyectos universitarios transformaron de raíz el sector espacial. Esta apertura multiplicó los participantes en el ámbito orbital, acelerando el ritmo de las misiones y diversificando las aplicaciones tecnológicas.

La directora de la Oficina de Asuntos Espaciales de las Naciones Unidas (UNOOSA), Aarti Holla-Maini, remarcó que un abanico inédito de países e instituciones dispone hoy de la posibilidad de aprovechar la tecnología orbital para la observación de la Tierra, las telecomunicaciones y el estudio de alternativas frente a problemas terrestres. Las proyecciones del sector señalan que la economía espacial global alcanzará un valor de un billón de dólares para el año 2030.

Los datos provistos por la infraestructura satelital resultan determinantes para la navegación, la previsión meteorológica, la conectividad global, la gestión frente a catástrofes naturales y el seguimiento del medio ambiente. El objetivo central de esta nueva etapa busca evitar que los beneficios derivados del espacio queden concentrados únicamente en las naciones con mayores recursos financieros y tecnológicos.

El homenaje de Google y el significado de una semana histórica

Para visibilizar esta transformación, el buscador Google dedicó este 6 de octubre un doodle conmemorativo ilustrado con la nebulosa Rosebud, una imagen obtenida por el telescopio espacial James Webb de la NASA. La iniciativa se enmarca dentro de la Semana Mundial del Espacio, declarada oficialmente por la Asamblea General de la ONU el 6 de diciembre de 1999 mediante la Resolución 54/68.

El calendario elegido entre el 4 y el 10 de octubre evoca dos momentos constitutivos de la exploración cósmica. El 4 de octubre de 1957 se produjo la colocación en órbita del Sputnik 1, el primer satélite artificial de la Tierra. Diez años más tarde, el 10 de octubre de 1967, comenzó a regir el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, instrumento legal que fija las pautas para el uso pacífico de la Luna y los cuerpos celestes.

La edición de 2026 coincide además con el centenario de un hito en la ingeniería de propulsión. El 16 de marzo de 1926, el físico norteamericano Robert H. Goddard probó con éxito en Auburn, Massachusetts, el primer cohete impulsado por combustible líquido, sentando las bases tecnológicas del transporte espacial contemporáneo.

Desafíos ante el incremento del tráfico espacial

El crecimiento vertiginoso en la cantidad de satélites y operadores orbitando la Tierra introduce complejidades vinculadas a la acumulación de desechos espaciales y al peligro de colisiones. Frente a este escenario, Holla-Maini advirtió que disponer de mayor acceso al espacio exige una responsabilidad superior, volviendo imprescindible la coordinación entre las naciones.

El Comité sobre los Usos Pacíficos del Espacio Ultraterrestre (COPUOS), organismo creado en 1959, encabeza los esfuerzos multilaterales para abordar el tráfico en órbita, los residuos espaciales y la regulación de actividades futuras en la Luna. Durante 2025, esta entidad puso en marcha un grupo de expertos enfocado en la conciencia situacional espacial para optimizar el intercambio de información técnica entre países.

En paralelo, la UNOOSA sostiene iniciativas de capacitación y asistencia como *Access to Space for All*, *KiboCUBE*, *Space4Women* y *Space4Youth*. Estos programas facilitan infraestructura, asesoramiento en derecho espacial y cupos de lanzamiento a instituciones académicas y países en desarrollo.

Divulgación científica y eventos a escala mundial

Bajo el lema "Rocket Revolution" ("La revolución de los cohetes"), la edición 2026 contempla más de 50.000 actividades distribuidas en más de 100 países. Las propuestas abarcan talleres escolares, experimentos prácticos y exposiciones diseñadas para despertar vocaciones científicas en jóvenes.

Dentro de la agenda internacional, centros de divulgación como el Kennedy Space Center Visitor Complex en Florida organizaron jornadas especiales dedicadas a los avances de la industria. En el ámbito europeo, ciudades como Sevilla albergan más de 40 propuestas entre conferencias y encuentros con investigadores para acercar los avances espaciales al público general.