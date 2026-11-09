Sobriedad y tonos oscuros en los actos oficiales

La Secretaría de Estado de la Santa Sede y la Prefectura de la Casa Pontificia difundieron las pautas de vestimenta para los actos institucionales de León XIV en la Argentina. El protocolo prioriza la sobriedad, la formalidad y los tonos oscuros, especialmente negro, gris oscuro y azul marino, para mantener el carácter solemne de las ceremonias.

Las disposiciones están dirigidas principalmente a funcionarios, autoridades nacionales y provinciales, legisladores, representantes diplomáticos e invitados especiales. Para los hombres se establece el uso de traje completo de dos o tres piezas, camisa formal y corbata oscura, sin necesidad de utilizar frac ni esmoquin.

En el caso de las mujeres, se admiten vestidos de manga larga o tres cuartos, trajes sastre y pantalones de vestir acompañados por blusas y blazers. Las recomendaciones incluyen faldas y vestidos hasta la rodilla o por debajo, hombros y espalda cubiertos, sin escotes pronunciados ni transparencias. El uso de mantilla o tocados negros será opcional.

El protocolo también contempla restricciones sobre el calzado y los accesorios. Se solicitan zapatos cerrados y se excluyen zapatillas deportivas, sandalias, ojotas, pantalones cortos, minifaldas, musculosas y jeans rotos. Además, se desalientan las prendas metalizadas, los brillos excesivos, las joyas voluminosas y la ropa con consignas políticas o publicitarias.

Estas exigencias corresponden principalmente a los encuentros protocolares y no deben confundirse con las recomendaciones para las misas multitudinarias y actividades pastorales abiertas al público. Entre los actos institucionales figuró la recepción en el Palacio Libertad, con la participación de integrantes del Gobierno, gobernadores, legisladores, empresarios y representantes del cuerpo diplomático.

UNA VISITA A LA CÁRCEL DE DEVOTO CON 70 PRESOS

En otro tramo de su agenda, León XIV visitará este miércoles 11 de noviembre, a las 8, la cárcel de Villa Devoto, donde mantendrá un encuentro de aproximadamente media hora con personas privadas de libertad, antes de trasladarse a Luján para celebrar una misa.

Alrededor de 70 internos fueron seleccionados para participar de la actividad, organizada junto con la Pastoral Carcelaria. Los preparativos incluyeron encuentros de oración, reflexiones religiosas y un retiro espiritual. Durante la visita está previsto que dos detenidos y una persona que recuperó la libertad compartan sus testimonios.

Los internos también prepararon obsequios para el Pontífice, entre ellos un báculo de madera elaborado en un taller penitenciario. Además, recibirá una pieza de cerámica inspirada en el pasaje bíblico de Pedro caminando sobre las aguas.

La visita se realizará en un establecimiento que atraviesa un proceso de traslado hacia Marcos Paz y registra antecedentes de sobrepoblación. Según datos de la Procuración Penitenciaria, en junio alojaba a 1.502 personas frente a una capacidad reconocida de 1.150 plazas. El encuentro también generó reclamos de familiares de víctimas de delitos, que solicitaron ser tenidos en cuenta durante la visita papal.