Sor Ludovica, camino a recibir el doctorado honoris causa de la UNLP

La obra de Sor María Ludovica, ligada durante más de medio siglo al Hospital de Niños de La Plata, podría recibir el máximo reconocimiento académico de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). La iniciativa para otorgarle el título de doctora honoris causa post mortem ya fue aprobada por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas y ahora deberá ser tratada por el Consejo Superior, órgano que tiene la decisión final.

El pedido reúne adhesiones de referentes de distintos ámbitos de la ciudad, entre ellos autoridades del Hospital de Niños, religiosas de la congregación que trabaja en la institución, personas que conocieron a Sor Ludovica durante su infancia y el jefe de Gabinete municipal, Carlos Bonicatto, junto con representantes de la comunidad académica, médica, religiosa, política y civil.

"Entre los argumentos centrales de la propuesta se destaca la trascendencia de su tarea para la salud pública y la formación universitaria. El Hospital de Niños se convirtió en un centro de referencia pediátrica provincial y nacional, además de ser un ámbito de enseñanza en el que estudiantes de Medicina realizan sus prácticas y numerosos graduados completan su formación mediante residencias y posgrados", explica el médico Manuel Fonseca, docente de la UNLP y uno de los impulsores de la iniciativa.

Nacida como Antonina de Angelis el 24 de octubre de 1880 en San Gregorio, una pequeña localidad de la región italiana de los Abruzos, ingresó a la congregación de las Hijas de Nuestra Señora de la Misericordia y llegó a la Argentina en 1907. Desde entonces, dedicó 54 años de su vida al Hospital de Niños, donde se desempeñó como administradora y superiora.

Su trabajo contribuyó a consolidar una institución que combinó la atención médica con una profunda vocación social. Los niños y niñas, en especial aquellos que más necesitaban ayuda, estuvieron en el centro de su tarea. Esa concepción del cuidado dejó una marca que, según destacan los impulsores del reconocimiento, trascendió las paredes del hospital y continúa inspirando a quienes trabajan por la salud y el bienestar de las infancias.

La propuesta también pone el acento en el valor de su legado para la Universidad: una experiencia que articuló asistencia, formación profesional y compromiso con la comunidad, principios que hoy forman parte de la misión de la salud pública y de la educación superior.

Sor Ludovica murió en La Plata el 25 de febrero de 1962. En 2004 fue beatificada por el papa Juan Pablo II y actualmente se encuentra en proceso de canonización.