Sorpresa genética: una investigación platense reescribe la historia del pejerrey

Durante años, los pejerreyes fueron clasificados principalmente a partir de su aspecto, el ambiente donde vivían y algunas diferencias anatómicas. Había especies que parecían claramente distintas porque habitaban lagunas, ríos, estuarios o el mar. Sin embargo, una nueva investigación demuestra que muchas de esas diferencias visibles no necesariamente representan especies diferentes.

Un estudio liderado por investigadoras del Instituto de Limnología de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNLP y el CONICET reconstruyó la historia evolutiva del género al que pertenecen los pejerreyes y reveló que varias especies consideradas diferentes durante décadas comparten, en realidad, una misma línea evolutiva.

El trabajo, publicado en la revista Hydrobiologia, analizó el ADN de 364 ejemplares recolectados en Argentina, Brasil, Uruguay y Chile. Gracias a herramientas genómicas de última generación, el equipo logró reconstruir con un nivel de detalle las relaciones evolutivas nunca alcanzado hasta hoy.

“Muchas veces pensamos que ya conocemos perfectamente nuestra biodiversidad porque las especies fueron descriptas hace más de cien años. Sin embargo, la genómica nos está mostrando que todavía desconocemos gran parte de su historia evolutiva. En este caso, descubrimos que especies que durante décadas se consideraron diferentes en realidad comparten una misma historia genética”, explica Yamila Cardoso, integrante del equipo.

Uno de los principales aportes del trabajo es demostrar que la evolución no siempre deja huellas evidentes en la apariencia de los organismos. Los análisis revelaron que varias especies reconocidas hasta ahora no presentan diferencias genéticas suficientes como para considerarlas linajes evolutivos independientes. En cambio, otras sí mantienen una identidad genética claramente definida.

Entre los casos más llamativos aparecen Odontesthes regia y Odontesthes gracilis, dos especies del Pacífico que, desde el punto de vista genómico, forman prácticamente una única unidad evolutiva. Algo similar ocurre con O. ledae, O. mirinensis y O. piquava, especies del sur de Brasil cuyos genomas muestran un importante grado de mezcla.

ENTRE LOS RÍOS Y EL MAR

“Aunque muchas veces la genómica revela especies ocultas que no conocíamos, en este caso ocurrió lo contrario: descubrimos que especies que creíamos diferentes son en realidad distintas formas de adaptación de una misma historia evolutiva”, remarca Cardoso.

El estudio muestra que la historia del género Odontesthes estuvo marcada por múltiples transiciones entre ambientes marinos y de agua dulce.

Cada vez que algunas poblaciones colonizaron lagunas, ríos o estuarios comenzaron procesos de adaptación a nuevas condiciones ambientales. Pero esas adaptaciones no siempre terminaron originando especies completamente nuevas. En muchos casos continuó existiendo intercambio genético entre poblaciones, un fenómeno conocido como flujo génico, que mantiene conectadas a las distintas poblaciones a pesar de vivir en ambientes diferentes.

“Durante mucho tiempo los investigadores solo disponían de la información que aportaban la forma del cuerpo, algunas características anatómicas o unos pocos marcadores genéticos. Esas herramientas fueron fundamentales en su momento, pero hoy la genómica nos permite analizar decenas de miles de regiones del ADN simultáneamente y obtener información mucho más completa”, señaló Briñoccoli.

“Significa que la apariencia no siempre refleja la historia evolutiva -agrega la investigadora-. Dos poblaciones pueden verse distintas porque se adaptaron a ambientes diferentes, pero seguir compartiendo la mayor parte de su información genética”, señala la investigadora Yanina Briñoccoli.

La información obtenida en el estudio resulta especialmente valiosa porque permitirá diseñar mejores estrategias de manejo y conservación de las poblaciones naturales del pejerrey bonaerense (Odontesthes bonariensis), una de las especies de mayor importancia ecológica, deportiva y productiva de la región.