Starship alcanzó por 1ª vez la órbita terrestre

El megacohete Starship de SpaceX, la empresa de Elon Musk, alcanzó ayer por primera vez la órbita terrestre durante su decimocuarto vuelo de prueba, tres años después de su primer lanzamiento. La misión permitió desplegar 26 satélites Starlink V3, aunque debió finalizar antes de lo previsto por un problema en uno de los motores de la nave.

El lanzamiento se realizó desde Starbase, el complejo de SpaceX ubicado en el sur de Texas, poco después de las 12.48 GMT. El vehículo, de unos 124 metros de altura, inició el vuelo con el propulsor Super Heavy y la etapa superior Starship.

Uno de los motores de la nave se apagó antes de lo previsto durante el ascenso. Los ingenieros analizaron la situación y determinaron que el vehículo podía continuar con la maniobra necesaria para alcanzar la órbita terrestre.

La nave logró completar la inserción orbital y comenzó a desplegar los 26 satélites Starlink V3. Se trató de la primera demostración de una de las funciones para las que SpaceX proyecta utilizar Starship: transportar y colocar cargas en órbita.

El plan original contemplaba unas diez horas de vuelo y seis vueltas alrededor de la Tierra a unos 275 kilómetros de altura. Sin embargo, el inconveniente en uno de los motores llevó a SpaceX a modificar el perfil de la misión.

Starship realizó dos órbitas antes de iniciar el descenso. Unas tres horas después del lanzamiento, la nave reingresó y amerizó en el océano Pacífico, donde el contacto con el agua fue más brusco que en la prueba anterior y terminó con una bola de fuego.

El Super Heavy, que había impulsado el conjunto durante el ascenso, realizó su descenso hacia las aguas del Golfo de México. La recuperación mediante la torre de lanzamiento todavía no formaba parte del objetivo principal de esta misión.

Los 13 vuelos de prueba anteriores, realizados desde 2023, habían alcanzado el espacio mediante trayectorias suborbitales, pero ninguno había conseguido colocar a Starship en órbita. Este decimocuarto ensayo fue el primero en incluir ese objetivo y permitió además desplegar una carga operativa.

El desarrollo de Starship comenzó hace casi una década y acumuló tres años de pruebas de vuelo. Elon Musk había previsto originalmente que el vehículo alcanzara la órbita en 2022 y comenzara a desplegar satélites al año siguiente, pero el calendario sufrió varios retrasos.

La compañía busca desarrollar un sistema completamente reutilizable para transportar satélites, carga y personas. SpaceX también proyecta utilizar distintas versiones de Starship para misiones de larga duración, vuelos alrededor de la Tierra y operaciones lunares y marcianas.

PRÓXIMOS DESAFÍOS

El siguiente desafío será el reabastecimiento de combustible en órbita. La capacidad de transferir propelente entre vehículos será necesaria para las misiones que requieran que Starship permanezca en el espacio durante períodos prolongados y para los futuros vuelos hacia la Luna y Marte.

La NASA seleccionó una versión modificada de Starship como módulo de alunizaje para el programa Artemis. El vehículo deberá transportar astronautas desde la órbita lunar hasta la superficie y luego permitir su regreso al espacio.

SpaceX también deberá avanzar en la recuperación y reutilización del sistema. El objetivo es que tanto el Super Heavy como la nave puedan volver a volar después de cada misión, con procedimientos de recuperación que permitan reducir los tiempos y costos entre lanzamientos.

El vuelo de este lunes marca el comienzo de una nueva etapa de pruebas para Starship. La nave alcanzó por primera vez la órbita y desplegó satélites, pero el problema de motor y la finalización anticipada del vuelo muestran que todavía quedan pruebas antes de utilizar el sistema en misiones lunares tripuladas.