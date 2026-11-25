Un invento nacido en La Plata hace cuatro décadas sigue transformando la medicina cardiovascular. El stent coronario, desarrollado por el médico platense Julio César Palmaz, ahora puede ofrecer mejores resultados gracias a una nueva tecnología que permite observar el interior de las arterias con imágenes de alta resolución y colocar el dispositivo con mayor precisión. Un estudio internacional determinó que este método reduce cerca de un 30 por ciento el riesgo de sufrir un nuevo evento cardíaco relacionado con el vaso sanguíneo tratado.

Los resultados corresponden a una investigación publicada en el Journal of the American College of Cardiology, que comparó los resultados de las angioplastias realizadas con imágenes intravasculares frente a los procedimientos guiados exclusivamente por angiografía convencional. La evidencia obtenida será uno de los temas centrales del 36° Congreso Argentino del Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI), que reunirá esta semana a cerca de 300 especialistas de todo el país.

El trabajo incluyó a 1.639 pacientes. De ellos, 1.092 fueron tratados con la asistencia de imágenes obtenidas desde el interior de las arterias, mientras que los 547 restantes recibieron intervenciones guiadas por el método convencional, que permite observar el contorno de los vasos mediante rayos X.

La diferencia entre ambas técnicas está en el nivel de información disponible para el médico. Las imágenes intravasculares permiten identificar con mayor detalle las características de cada obstrucción, medir con precisión el diámetro del vaso y verificar cómo quedó implantado el stent. De esta manera, es posible elegir mejor el dispositivo y ajustar su colocación a las particularidades de cada paciente.

La ventaja no es menor: luego de más de cinco años de seguimiento, el estudio encontró una reducción relativa cercana al 30 por ciento en el riesgo combinado de muerte cardíaca, infarto relacionado con la arteria intervenida o necesidad de realizar una nueva intervención sobre el mismo vaso sanguíneo.

UN ORGULLO PLATENSE

El avance vuelve a poner en primer plano un desarrollo que modificó la historia de la cardiología. El stent fue ideado por Julio César Palmaz, médico nacido en La Plata en 1945 y graduado en 1971 en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata.

Radicado en Estados Unidos desde 1976, Palmaz comenzó a trabajar en su invento en 1978. Su punto de partida fue un problema frecuente en las angioplastias: aunque los médicos conseguían despejar las arterias obstruidas mediante un balón, los vasos sanguíneos tendían a cerrarse nuevamente.

La solución que imaginó fue una pequeña malla metálica expandible capaz de permanecer dentro de la arteria y actuar como un soporte para mantenerla abierta. La patente del dispositivo fue aprobada el 15 de agosto de 1988 y su utilización terminó por convertirse en una herramienta fundamental de la cardiología intervencionista.

El procedimiento consiste en introducir el stent mediante un catéter hasta alcanzar la zona obstruida. Allí se expande y sostiene las paredes de la arteria para facilitar la circulación de la sangre. Su desarrollo permitió mejorar los resultados de las angioplastias y evitar, en numerosos casos, intervenciones quirúrgicas de mayor complejidad.

Ahora, la innovación pasa por perfeccionar la manera en que se utiliza. Durante décadas, la angiografía convencional fue la principal herramienta para orientar estos procedimientos. Sin embargo, al mostrar fundamentalmente la silueta de los vasos, no siempre permite conocer en detalle la composición y las dimensiones de una obstrucción.

Con las imágenes intravasculares, los especialistas pueden observar esas características desde el interior de la arteria y disponer de información más precisa para tomar decisiones.

“Antes teníamos principalmente una imagen del contorno de la arteria. Ahora, en determinados pacientes podemos observar desde adentro las características de la obstrucción, medir con mayor precisión el vaso y comprobar el resultado final. Esto nos permite tomar decisiones más individualizadas y mejorar la calidad de las intervenciones”, explica Alejandro Fernández, cardioangiólogo intervencionista del Hospital Italiano.

En Argentina se realizan cada año más de 250.000 procedimientos cardiovasculares por cateterismo, entre estudios diagnósticos e intervenciones terapéuticas, según las proyecciones del CACI.