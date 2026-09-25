Susto en el aire: un avión que iba de Ezeiza a Madrid sufrió una falla y tuvo que regresar

Un vuelo de Aerolíneas Argentinas que tenía como destino Madrid debió regresar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza durante la madrugada de este viernes, luego de que la tripulación detectara una falla en uno de los motores.

Se trató del vuelo AR1132, que había despegado a las 23.52 y permaneció aproximadamente 36 minutos en el aire. Ante el inconveniente, los pilotos decidieron emprender el regreso al aeropuerto de origen, donde la aeronave aterrizó cerca de las 00.30 sin inconvenientes.

Según informaron desde la compañía, el avión volvió a Ezeiza por sus propios medios y posteriormente recibió asistencia del personal aeroportuario y de los bomberos que se encontraban en el lugar de manera preventiva. No fue necesario activar un código de emergencia.

Fuertes estruendos y preocupación entre los vecinos

El episodio también generó preocupación en distintos sectores del sur del conurbano bonaerense. Mientras la aeronave se encontraba en vuelo, vecinos de Ezeiza, Luis Guillón, Monte Grande, El Jagüel, Lanús y Burzaco, entre otras localidades, aseguraron haber escuchado fuertes ruidos similares a explosiones.

En redes sociales comenzaron a multiplicarse los testimonios de personas sorprendidas por los estruendos. Algunos vecinos aseguraron que los sonidos fueron acompañados por vibraciones en ventanas y viviendas.

De acuerdo con las explicaciones difundidas tras el incidente, los fuertes ruidos podrían estar relacionados con un fenómeno denominado “compressor stall”, una alteración del flujo de aire dentro del compresor del motor que puede generar sonidos semejantes a detonaciones. Las fuentes consultadas aclararon que no se trató de una explosión externa ni de un incendio.

Los pasajeros pudieron continuar el viaje

Una vez que el avión regresó a Ezeiza, la compañía comenzó a reorganizar el servicio para que los pasajeros pudieran continuar rumbo a España.

El vuelo fue reprogramado durante la madrugada y Aerolíneas Argentinas dispuso otra aeronave para realizar el trayecto. El nuevo avión, un Airbus A330-243, despegó alrededor de las 4.30 con destino a Madrid.

De esta manera, el viaje pudo continuar luego de la demora ocasionada por el desperfecto técnico.

Mientras tanto, la aeronave que protagonizó el incidente quedó fuera de servicio para las revisiones correspondientes. Las causas concretas de la falla en el motor permanecen bajo análisis técnico.

El episodio terminó sin personas heridas y con el avión regresando de manera controlada a Ezeiza, aunque los fuertes estruendos durante la madrugada provocaron alarma entre numerosos vecinos del sur del Gran Buenos Aires.