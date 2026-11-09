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Midió más de medio kilómetro

Tandil, imparable: volvió a tener el salame más largo del mundo

En la nueva edición de un festival local, la ciudad serrana destronó a su par bonaerense, San Andrés de Giles

Por Redacción

La ciudad bonaerense de Tandil volvió a hacer historia este fin de semana al conseguir de manera oficial los 512,90 metros de salame, lo que lo convirtió en el más largo del mundo, una tradición fuertemente ligada a su identidad.

La marca anterior, de 501,66 metros, pertenecía a San Andrés de Giles desde el 9 de agosto pasado. Devolver la hazaña a la cuna de los chacinados demandó meses de logística, ingeniería y sinergia entre las cuatro firmas que integran el Consejo de la Denominación de Origen Tandil (DOT): Cagnoli, Las Dinas Chacinados, Estancias Integradas y Granja El Reencuentro.

El despliegue de la pieza fue uno de los momentos centrales de la celebración durante la octava edición de Chacinar, la Fiesta del Salame y del Cerdo. Trasladada en un carrete monumental desde un camión, fue colocada sobre tarimas con ayuda de un montacargas y extendida sobre una extensa tabla.

Productores y voluntarios trabajaron para evitar roturas, mientras la escribana Marcela Lorea supervisó la medición con cinta métrica y planillas. Cerca de la medianoche del sábado, la confirmación oficial de los 512,90 metros desató los festejos que resonaron con la fuerza de un logro colectivo que comenzó a forjarse en 2014, cuando la ciudad sorprendió por primera vez al país con una pieza de 16,1 metros.

La fiesta también funcionó como vidriera de la producción regional. Durante los tres días hubo fogones de la Asociación de Productores Porcinos de Tandil (APPORTAN), con cerdos enteros al asador, bondiola, choripanes, bifes a la criolla y hamburguesas de cerdo. La propuesta se completó con unos 50 puestos de emprendedores, cerveza artesanal, productores de cercanía y patios gastronómicos.

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