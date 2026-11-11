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Trágico final para Anguja: el yaguareté reintroducido que murió atropellado

Anguja murió atropellado en la Ruta Provincial 6, en Corrientes / Web

Por Redacción

El joven yaguareté denominado Anguja, de dos años y medio de edad, falleció trágicamente tras ser embestido de frente por una camioneta Volkswagen Amarok.

El siniestro vial ocurrió durante la noche del domingo 8 de noviembre de 2026 sobre la calzada de la Ruta Provincial 6, en la provincia de Corrientes.

El impacto letal sucedió a escasos 35 kilómetros del límite con el Parque Nacional Mburucuyá, en un tramo señalizado sobre la presencia de fauna silvestre.

El felino, monitoreado por la Fundación Rewilding Argentina, cruzó la carretera como parte de su proceso biológico y natural de expansión territorial.

La Justicia de Corrientes investiga actualmente el hecho bajo la Ley Nacional 22.421, dado que el animal ostenta la categoría legal de Monumento Natural en la Argentina.

Con una población estimada en apenas 250 ejemplares silvestres a nivel nacional, la pérdida de un individuo con potencial reproductivo debilita el ecosistema seriamente.

La Red Argentina de Monitoreo de Fauna Atropellada (RAMFA) ya ha documentado más de 13.000 muertes de animales en las rutas del país desde el año 2019.

El coordinador de dicha red científica e investigador del Conicet, Diego Varela, alertó sobre la alarmante magnitud estadística del problema afirmando que: “Esto es solo la punta del iceberg”.

Tras el accidente, la Fundación Rewilding Argentina reiteró que la viabilidad ecológica del proyecto exige que los conductores respeten estrictamente las velocidades máximas.

Diversas organizaciones ambientales exigen implementar con urgencia infraestructura vial adaptada, replicando el modelo de los ecoductos ya vigentes en el Parque Nacional Iguazú, en Misiones.

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