“Grand Theft Auto” nunca se ha caracterizado por seguir las reglas. Casi tres décadas después de que llegara por primera vez un videojuego construido en torno a robar autos, escapar de la policía y abrazar el caos criminal, la franquicia ha sobrevivido a la controversia, ha transformado los juegos de mundo abierto y se ha convertido en uno de los mayores éxitos de ventas del entretenimiento.

Ahora, tras una espera de 13 años desde su última entrega principal, “Grand Theft Auto VI” se prepara para dar otro gran golpe. El capítulo más reciente llega este 19 de noviembre con un regreso a las calles de Vice City bañadas en neón, con dos protagonistas.

Para los fans de toda la vida, “GTA VI” es un regreso muy esperado. Para todos los demás, esto es lo que hay que saber sobre el videojuego taquillero, sus personajes y el enorme negocio que depende de su lanzamiento.

La franquicia comenzó en 1997 como un juego relativamente simple, con vista cenital, que permitía a los jugadores recorrer ciudades ficticias, robar vehículos, evadir a la policía y cometer delitos.

El lanzamiento de “Grand Theft Auto III” en 2001 ayudó a redefinir los juegos de mundo abierto. Les dio a los jugadores mayor libertad para explorar una extensa ciudad tridimensional, realizar misiones e interactuar con su entorno. Las entregas posteriores ampliaron esa libertad con entornos más grandes, narrativa cinematográfica, sátira social y mundos detallados. La influencia fue mucho más allá de los juegos sobre robar autos.

La serie Assassin's Creed de Ubisoft llevó la exploración de mundo abierto a escenarios históricos, mientras que los juegos The Elder Scrolls de Bethesda ampliaron su propia tradición, ya de larga data, de rol fantástico de final abierto. Más tarde, “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” de Nintendo enfatizó la experimentación y el descubrimiento, permitiendo a los jugadores usar el propio entorno para resolver problemas.

Para “Grand Theft Auto: San Andreas” y “Grand Theft Auto V”, Rockstar Games reclutó a miembros reales de pandillas para ayudar a aportar autenticidad a los personajes de fondo y a los diálogos. El exguionista y director de audio Lazlow Jones ha señalado que algunos intérpretes cuestionaron líneas del guion, lo que llevó a los desarrolladores a permitirles usar un lenguaje extraído de sus propias experiencias.

Esa atención al detalle ayudó a crear la sensación de un mundo vivo que se convirtió en un sello distintivo de la franquicia, incluso cuando la serie recibió críticas por sus representaciones de la violencia, el crimen y las mujeres.

Pero la controversia no detuvo el ascenso comercial.

Según la editora Take-Two Interactive, la franquicia ha vendido más de 470 millones de unidades en todo el mundo. “Grand Theft Auto V”, lanzado en 2013, representa más de 230 millones de esas unidades y alcanzó 1.000 millones de dólares en ventas minoristas en apenas tres días.

Su componente multijugador en línea, “Grand Theft Auto Online”, ha ayudado a mantener a los jugadores enganchados durante años de actualizaciones, nuevas actividades y compras dentro del juego.

“Grand Theft Auto VI” estará disponible para jugar a la medianoche, hora local, en PlayStation 5 y Xbox Series X'S, según Rockstar Games.

Los jugadores que reservaron el juego en formato digital ya pueden precargarlo, lo que permite descargar los archivos del juego antes del lanzamiento. La precarga no ofrece acceso anticipado.

Vice City

“Grand Theft Auto VI” devuelve a los jugadores a Vice City, la versión ficticia de Miami y el sur de Florida creada por Rockstar Games. Los desarrolladores se sumergieron en la región mientras construían el juego: recorrieron Miami, los Cayos de Florida y comunidades cercanas, sobrevolaron los Everglades e investigaron la historia y la arquitectura de la zona. Rockstar ha prometido su experiencia de mundo abierto más grande y detallada hasta la fecha.

Miami también está aprovechando su alter ego ficticio antes del lanzamiento. El condado de Miami-Dade cerró un acuerdo promocional de 3,9 millones de dólares con Rockstar que incluye un enorme letrero de “Welcome to Vice City” sobre el Kaseya Center del equipo de baloncesto Miami Heat, mientras que Miami y Miami Beach han lanzado sus propias promociones vinculadas al juego. El Heat también usará camisetas negras y rosas de “Vice City” en la víspera del lanzamiento.

No todos han acogido la conexión. Algunos funcionarios del sur de Florida han criticado el uso de recursos públicos para promocionar una franquicia conocida por el crimen y la violencia, mientras que los partidarios sostienen que la campaña permite a la región capitalizar la enorme atención que rodea al juego.

Esta vez, la acción regresa a Vice City, la versión ficticia de Miami creada por Rockstar, y se expande por el estado circundante de Leonida, un escenario inspirado en Florida lleno de playas, autopistas, vida nocturna y empresas criminales.

Los personajes centrales son Lucia Caminos y Jason Duval, una pareja que intenta mejorar sus circunstancias mediante una vida de crimen. Lucia ha sido liberada recientemente de prisión, mientras que Jason, un exsoldado que se involucró con traficantes de drogas en los Cayos de Leonida, busca un camino diferente.

Sus planes se complican cuando un trabajo criminal aparentemente sencillo sale mal, arrastrándolos a una conspiración que se extiende por toda Leonida.

Los avances sugieren una historia que mezcla romance, robos, traiciones y la ya conocida mirada satírica de la serie sobre la cultura estadounidense.

Rockstar ha revelado varios personajes secundarios, entre ellos, el ladrón de bancos Raul Bautista, el aspirante a ejecutivo musical Dre'Quan Priest y el dueño de un club nocturno Boobie Ike.

¿Quiénes integran el elenco? Y ha mantenido en secreto gran parte del elenco de voces, incluidos los intérpretes detrás de Lucia y Jason.

Música

La música ha sido parte de la identidad de Grand Theft Auto desde hace mucho tiempo. Ha incluido de todo, desde estaciones de radio ficticias hasta las canciones que acompañan a los jugadores mientras recorren las ciudades del juego.

“Grand Theft Auto VI” amplía esa tradición con una banda sonora original de Justice, el dúo francés de electrónica ganador del Grammy integrado por Gaspard Augé y Xavier de Rosnay.

Rockstar afirma que la banda sonora se adapta a las acciones y experiencias de los jugadores a lo largo del juego, cambiando según los entornos y las situaciones que encuentren.

Está previsto un álbum de la banda sonora de 30 pistas para el 11 de diciembre, con colaboraciones con artistas como Tame Impala, SZA, King Gizzard & The Lizard Wizard y Gesaffelstein.

El juego también incluye estaciones de radio dentro del juego y una colección de canciones originales, manteniendo el vínculo de la franquicia con la música popular.

AP