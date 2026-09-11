Tras el resultados del PISA, Catamarca busca limitar redes en las aulas

Luego de conocerse los resultados del informe del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), la Defensoría del Pueblo de Catamarca inició gestiones ante organismos nacionales para que Meta y otras plataformas digitales adopten medidas destinadas a limitar el uso compulsivo de redes sociales entre niños y adolescentes. El planteo apunta contra mecanismos como el scroll infinito, las notificaciones permanentes y los algoritmos de recomendación, además de reclamar mayores controles sobre la recopilación de datos de menores.

La iniciativa fue impulsada por el defensor del Pueblo, Dalmacio Mera, quien sostuvo que las herramientas legales existentes permiten intervenir sin esperar una nueva ley del Congreso. El organismo presentó actuaciones ante la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP).

El reclamo tomó fuerza tras los resultados de las pruebas PISA 2025. Según la OCDE, el 55% de los estudiantes argentinos afirmó que sus compañeros se distraen con dispositivos electrónicos durante las clases, casi el doble del promedio internacional, que se ubicó en el 28%.

El informe eductativo también señaló que en las escuelas argentinas donde está prohibido utilizar celulares los estudiantes reportan un 19% menos de distracción digital. A la vez, el 52% de los alumnos dijo utilizar chatbots de inteligencia artificial al menos una vez por semana para ayudarse a aprender.

Como antecedente, la Defensoría citó un acuerdo alcanzado en Estados Unidos entre Meta y una coalición de fiscales generales que contempla límites de uso, bloqueos nocturnos, reducción de notificaciones durante el horario escolar y opciones de contenido no personalizado para menores.

“Las herramientas legales ya existen y buscamos que las plataformas las cumplan hoy mismo”, sostuvo Mera, quien además anticipó que el organismo trabaja junto con organizaciones civiles y legisladores en una eventual ley nacional sobre protección de niños y adolescentes frente al uso de plataformas digitales.