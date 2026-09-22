Trasladaban a un hombre en una ambulancia... ¡y se les cayó de la camilla!

Un hombre cayó al pavimento mientras enfermeros lo trasladaban en una camilla hacia una ambulancia en la localidad bonaerense de Mar de Ajó, en un episodio que quedó registrado en video y generó la indignación de los vecinos. El hecho ocurrió en el barrio Villa Clelia, en la zona de las calles Ascasubi y Azopardo, donde se desplegó un operativo luego de que se reportara que un hombre que vivía allí no salía de su casa desde hacía varios días.

En el video, que se hizo viral, se puede observar cómo el paciente era llevado en camilla en dirección a la ambulancia, la cual se encontraba detenida con las puertas traseras abiertas. Pero, al intentar girar la camilla para poder ingresar al hombre al vehículo de emergencia, la camilla perdió la estabilidad y el paciente cayó sobre la calle.

El personal que participaba del operativo reaccionó y levantó al paciente para colocarlo nuevamente sobre la camilla. Con la colaboración de bomberos y policías, finalmente continuaron con el traslado.

La situación generó críticas entre quienes presenciaron el procedimiento, ya que, además de la caída, algunos vecinos cuestionaron las condiciones en las que el hombre fue retirado de su vivienda y señalaron que habría quedado parcialmente expuesto durante el traslado. Hasta el momento, no se difundió información oficial sobre el estado de salud del paciente.