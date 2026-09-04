Truco casero | Rociar alcohol sobre el colchón: para qué sirve y qué precauciones hay que tener

Mantener el colchón en buenas condiciones requiere algo más que cambiar las sábanas con frecuencia. Con el uso diario, la superficie puede acumular humedad, restos de transpiración, polvo y otros residuos.

En los últimos tiempos, se popularizó un truco casero con un sencillo método de limpieza: rociar alcohol sobre el colchón. La práctica es utilizada por algunas personas como una forma rápida de higienizar la superficie y reducir determinados microorganismos.

¿Qué efecto tiene el alcohol sobre el colchón?

El alcohol etílico, especialmente en concentraciones adecuadas para la desinfección, puede actuar sobre determinados microorganismos presentes en una superficie. Además, se evapora rápidamente y no permanece húmedo durante mucho tiempo.

Sin embargo, su utilización sobre un colchón tiene limitaciones. El alcohol actúa principalmente sobre la superficie y no permite realizar una limpieza profunda de las capas internas. Tampoco debe considerarse un método para eliminar los ácaros que pueden encontrarse en el interior del colchón.

Por eso, en caso de utilizarlo, debería considerarse únicamente como un complemento de la higiene habitual y no como un reemplazo de la limpieza.

Cómo utilizarlo

Quienes opten por este método pueden colocar una pequeña cantidad de alcohol en un pulverizador y aplicarlo sobre la superficie, procurando generar una bruma ligera.

El colchón no debe quedar empapado. Después de la aplicación, es fundamental dejarlo ventilar hasta que el producto se haya evaporado por completo antes de volver a colocar las sábanas.

También es conveniente revisar previamente las recomendaciones del fabricante, ya que determinados materiales pueden requerir cuidados específicos.

Las precauciones que hay que tener

Uno de los principales aspectos a considerar es que el alcohol es altamente inflamable. Por ese motivo, nunca debe aplicarse cerca de llamas, estufas, calefactores, velas, cigarrillos u otras fuentes de calor.

También es recomendable mantener una buena ventilación durante su aplicación y evitar saturar el colchón con el producto.

Otros hábitos para cuidar el colchón

Más allá de este método, existen medidas sencillas que ayudan a mantener el colchón limpio y prolongar su vida útil:

Cambiar y lavar las sábanas con frecuencia.

Ventilar la habitación todos los días.

Aspirar periódicamente la superficie del colchón.

Utilizar un protector lavable.

Rotar o girar el colchón cuando las indicaciones del fabricante lo recomienden.

Rociar alcohol puede formar parte de una rutina de higiene, pero no reemplaza la limpieza periódica ni los cuidados específicos indicados para cada tipo de colchón.