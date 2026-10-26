El jugo de limón puede convertirse en un aliado para la limpieza del hogar: ayuda a tratar manchas de óxido y frutos rojos, devolver luminosidad a las prendas blancas y combatir ciertos olores persistentes. Sin embargo, su acidez requiere algunas precauciones para evitar daños en los tejidos y cambios de color. Una especialista en limpieza detalló cinco formas de aprovecharlo y explicó qué cuidados conviene tener antes de usarlo.

Según Jolie Kerr, especialista en limpieza y autora de una guía, este ingrediente puede utilizarse en situaciones puntuales, siempre que se respeten las características de cada material. Antes de aplicar cualquiera de estos métodos, se recomienda probar la mezcla en una parte poco visible de la tela. La Universidad Estatal de Utah también aconseja realizar esta comprobación antes de utilizar productos de limpieza, con el objetivo de detectar posibles alteraciones en el tejido o el color.

1. Cómo quitar manchas de óxido de la ropa con limón y sal

Las manchas de óxido pueden ser difíciles de eliminar, pero la combinación de jugo de limón y sal es una de las alternativas sugeridas para tratarlas. La Universidad de Georgia recomienda enjuagar primero la zona afectada y después aplicar ambos ingredientes.

El procedimiento consiste en mojar la mancha con agua fría y extender la prenda sobre una superficie adecuada. Luego, se vierte jugo de limón directamente sobre el área afectada y se cubre con una capa de sal. La mezcla debe permanecer sobre la tela durante toda la noche. Al día siguiente, se retira la sal y se lava la prenda como de costumbre.

Hay una advertencia fundamental: no se debe utilizar blanqueador con cloro sobre las manchas de óxido, ya que este producto puede hacer que la marca quede fijada en el tejido y resulte todavía más difícil de quitar.

2. Jugo de limón para recuperar el blanco de la ropa

Las prendas blancas que pierden luminosidad o adquieren un tono amarillento también pueden beneficiarse de un tratamiento con limón. La propuesta consiste en aprovechar su acidez como complemento del lavado habitual.

Una opción es dejar la ropa en remojo durante toda la noche en un recipiente con agua y entre media y una taza de jugo de limón. Otra posibilidad es agregar entre un cuarto y media taza del jugo al ciclo de lavado, junto con el detergente.

Este método debe reservarse para textiles blancos. El ácido del limón puede aclarar los tintes de la ropa oscura o de colores intensos y provocar cambios irreversibles en su apariencia.

Por eso, antes de aplicar cualquier tratamiento blanqueador, el Instituto Estadounidense de Limpieza recomienda consultar las instrucciones de cuidado de la prenda. La composición del tejido y las indicaciones del fabricante son determinantes para evitar daños.

3. Cómo eliminar el olor a humedad de toallas, sábanas y prendas

A veces, las toallas, las sábanas y otras prendas conservan un olor desagradable incluso después de pasar por el lavarropas. Según la guía de Kerr, una de las causas posibles es la acumulación de detergente y suavizante en las fibras, que puede favorecer la retención de bacterias responsables de esos olores.

Para tratar este problema, la especialista propone incorporar entre media y una taza de jugo de limón durante el lavado. El objetivo es contribuir a descomponer los residuos acumulados en el tejido que pueden estar relacionados con el mal olor. No obstante, este recurso tiene un alcance limitado. El limón no reemplaza los procedimientos de higiene específicos cuando existe una contaminación determinada.

Por ejemplo, ante textiles contaminados con norovirus, la Universidad de Minnesota recomienda lavarlos con detergente y blanqueador, siguiendo las indicaciones de las etiquetas, o utilizar detergente oxigenado cuando no sea posible recurrir al blanqueador.

4. Cómo tratar las manchas de frutilla, frambuesa y otros frutos rojos

Las manchas provocadas por frutillas, arándanos, frambuesas y otras frutas de tonos rojizos pueden tratarse con la misma combinación de limón y sal utilizada para el óxido.

El método consiste en aplicar jugo de limón sobre la zona manchada y cubrirla con sal antes del lavado. Si después del primer intento la marca pierde intensidad, pero continúa visible, Kerr recomienda repetir el procedimiento.

La rapidez con la que se actúa también puede influir en el resultado. La Universidad Estatal de Utah aconseja retirar primero los restos de fruta, enjuagar la tela con agua fría y frotar la zona con detergente. Después, se debe lavar la prenda lo antes posible, utilizando la temperatura más alta que permita su etiqueta de cuidado. Antes de recurrir al limón, es necesario comprobar que el tejido admita este tipo de tratamiento. La acidez puede afectar algunos materiales y alterar determinados colores, por lo que no conviene aplicar la mezcla indiscriminadamente.

5. Limpiar el lavarropas con jugo de limón: cómo hacerlo y qué riesgos tiene

El limón también puede emplearse para tratar depósitos y olores dentro de la lavadora. La recomendación de Kerr consiste en realizar un ciclo con agua caliente y el tambor vacío, colocando entre una y dos tazas de jugo de limón en el compartimiento destinado al detergente.

El procedimiento se lleva a cabo sin ropa y sin agregar detergente. El ácido cítrico presente en el limón es el componente que se busca aprovechar durante la limpieza. Sin embargo, este recurso debe utilizarse de manera ocasional, no como parte de una rutina frecuente de mantenimiento. La exposición repetida a sustancias ácidas puede deteriorar algunos componentes de goma del electrodoméstico, incluidos los sellos y las mangueras.

Antes de realizar el procedimiento, conviene consultar el manual de uso y mantenimiento de la lavadora para verificar qué productos admite el fabricante y qué métodos recomienda para limpiar el aparato.

Qué precauciones hay que tener al limpiar con limón

Aunque puede ser útil en determinadas tareas domésticas, no es adecuado para todos los tejidos ni debe combinarse con cualquier producto de limpieza.

Estas son las principales recomendaciones para utilizarlo de forma segura:

No mezclarlo con blanqueador con cloro: la combinación de sustancias ácidas con productos clorados puede liberar gases peligrosos, según advierte el Instituto Estadounidense de Limpieza.

la combinación de sustancias ácidas con productos clorados puede liberar gases peligrosos, según advierte el Instituto Estadounidense de Limpieza. Evitar su aplicación en seda y lana: estos materiales requieren cuidados específicos y no deben tratarse con limón mediante los métodos descriptos.

estos materiales requieren cuidados específicos y no deben tratarse con limón mediante los métodos descriptos. No usarlo en ropa oscura o de colores intensos: la acidez puede decolorar las telas y dejar marcas visibles.

la acidez puede decolorar las telas y dejar marcas visibles. No combinarlo con bicarbonato de sodio para quitar manchas: ambos ingredientes reaccionan entre sí y neutralizan la acidez que se pretende aprovechar con el limón.

ambos ingredientes reaccionan entre sí y neutralizan la acidez que se pretende aprovechar con el limón. Consultar siempre la etiqueta de cuidado: las indicaciones del fabricante permiten determinar qué tratamientos y temperaturas admite cada prenda.

las indicaciones del fabricante permiten determinar qué tratamientos y temperaturas admite cada prenda. Interrumpir el procedimiento ante cualquier cambio: si la tela pierde color o presenta alteraciones en su textura, se debe suspender el tratamiento.

El jugo de limón puede ser una alternativa para resolver algunos problemas habituales del lavado, desde manchas específicas hasta olores persistentes. La clave está en elegir el método adecuado para cada caso y respetar los límites del producto para evitar que una tarea de limpieza termine dañando la ropa o el electrodoméstico.