Trump volvió a reclamar el Nobel de la Paz y mete presión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a reclamar el Premio Nobel de la Paz, cuyo ganador se anunciará este viernes en Oslo. El mandatario sostuvo que merece el reconocimiento por haber resuelto ocho conflictos y evitado una posible catástrofe mundial, y cuestionó al comité encargado de otorgarlo.

“He resuelto ocho conflictos y he evitado, quizá, la destrucción total del mundo, porque Irán nunca tendrá un arma nuclear”, afirmó en un video difundido por Al Jazeera. Sin detallar en esa declaración cuáles serían los enfrentamientos resueltos, presentó su política exterior como un argumento para recibir el galardón.

Trump también aseguró que no premiarlo sería un “gran descrédito” para el Comité Nobel noruego y sostuvo que sus integrantes tienen fama de no conceder el reconocimiento a personas como él. Sus declaraciones sumaron presión pública en la antesala del anuncio.

Un reclamo que se repite

El mandatario ya había pedido el Nobel en 2025, cuando fue otorgado a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado por su lucha democrática frente al régimen de Nicolás Maduro.

Posteriormente, Machado le entregó su medalla de oro a Trump y expresó que lo consideraba merecedor de la distinción. Ese gesto llevó al Instituto Nobel a aclarar que el premio seguía perteneciendo a la dirigente venezolana: la entrega de la medalla no implicaba transferir el reconocimiento.

La decisión de 2025 también derivó en un intercambio entre Trump y el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre. En un mensaje, el presidente estadounidense vinculó el hecho de no haber recibido el galardón con su posición sobre la política internacional y sus pretensiones sobre Groenlandia.

“Ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos de América”, escribió.

Støre respondió que el Nobel de la Paz es concedido por un comité independiente y no por el Gobierno de Noruega. Trump rechazó esa explicación y afirmó, en declaraciones a NBC News, que el país “lo controla totalmente”.

Obama, una comparación recurrente

En sus reclamos, Trump suele mencionar a Barack Obama, quien recibió el Nobel de la Paz en 2009, pocos meses después de llegar a la Casa Blanca. El republicano cuestionó reiteradamente aquella elección y aseguró haber hecho más méritos que su antecesor.

El comité distinguió a Obama por sus esfuerzos para fortalecer la diplomacia internacional y la cooperación entre los pueblos, además de su propuesta de avanzar hacia un mundo sin armas nucleares.

La decisión generó controversia, que se profundizó cuando el entonces presidente dispuso el envío de 30.000 soldados adicionales a Afganistán pocas semanas después de recibir el premio. Trump retoma habitualmente ese antecedente para discutir los criterios de la institución y respaldar su propia candidatura.

Irán: negociaciones y despliegue militar

En paralelo con su reclamo por el Nobel, Trump afirmó este jueves que no ordenará la reanudación de los ataques militares contra Irán antes de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre.

El presidente, que participa de la campaña de los candidatos republicanos, insinuó que el conflicto podría encontrar una salida en los días anteriores o posteriores a los comicios. Sin embargo, mantuvo abierta la posibilidad de retomar las operaciones militares.

En redes sociales, aseguró que su equipo estaba “manteniendo conversaciones productivas con la República Islámica de Irán”. Las negociaciones habían mostrado señales de estancamiento después de que, a fines de septiembre, rechazara una propuesta iraní para reabrir el estrecho de Ormuz en siete días, sujeta a condiciones para Estados Unidos.

Teherán informó la semana pasada que había recibido una contrapropuesta estadounidense. Este jueves, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, señaló que la respuesta formal podría conocerse en cuestión de días.

Mientras siguen los contactos diplomáticos, Estados Unidos mantiene el envío de recursos militares a la región. Según funcionarios estadounidenses, el portaaviones USS Theodore Roosevelt y sus buques escolta podrían llegar a finales de octubre.