El acceso temprano a los celulares y las redes sociales expone a niños y adolescentes a contenidos que pueden agravar situaciones de vulnerabilidad emocional. Una de las señales más preocupantes surge de un informe de la Universidad Austral, según el cual el 27% de los adolescentes consultados encontró en internet publicaciones sobre formas de quitarse la vida.

La advertencia forma parte del estudio "Conectados y en riesgo" del Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad del Instituto de Ciencias para la Familia de esa universidad, a partir de datos de 9.554 chicos de entre 4 y 17 años, residentes en 31 aglomerados urbanos de la Argentina.

El informe también identificó una relación preocupante entre el acoso digital y las conductas suicidas: más de 4 de cada 10 adolescentes que sufrieron ciberacoso pensaron seriamente en quitarse la vida. El dato pone de relieve la importancia de detectar a tiempo las situaciones de hostigamiento y sus consecuencias sobre la salud mental.

La exposición a otros contenidos potencialmente perjudiciales también alcanza niveles elevados. El 31% de los adolescentes encontró publicaciones que promueven las autolesiones, mientras que el 67% vio materiales relacionados con formas de adelgazar y el 64% estuvo expuesto a propuestas de enriquecimiento rápido.

El contexto de acceso a la tecnología ayuda a dimensionar el problema. Según la investigación, el 37% de los chicos de 4 años ya utiliza un celular, una proporción que asciende al 87% entre los 11 y 12 años. Además, el 79% de los menores de 13 años ya navega por redes sociales, pese a que las plataformas establecen esa edad como requisito mínimo.

Las consecuencias del uso de estos dispositivos también aparecen en las respuestas de los adolescentes: el 51% reconoció al menos un efecto negativo, el 30% señaló un deterioro en su rendimiento escolar y el 24% intentó reducir el tiempo de uso sin conseguirlo.

Las autoras del trabajo, Victoria Bein, María Sol González y María del Rosario Romero Victorica, advierten en él sobre la necesidad de fortalecer el acompañamiento familiar. Mientras el 72% de los padres de chicos de entre 9 y 11 años establece reglas para el uso de internet, esa proporción cae al 36% entre quienes tienen hijos de 15 a 17 años.

Frente a este escenario, las especialistas recomiendan postergar la entrega del celular, idealmente hasta el ingreso a la secundaria, alrededor de los 12 o 13 años, y permitir que el acceso a internet y las redes sociales sea gradual y supervisado.

La preocupación se inscribe, además, en un contexto más amplio: en 2024, el suicidio fue la principal causa de muerte entre los varones de 15 a 29 años en la Argentina, según el dato citado durante la difusión del informe.

Los resultados refuerzan la importancia de que las familias y los adultos responsables presten atención a los riesgos del entorno digital, especialmente cuando aparecen situaciones de ciberacoso, exposición a contenidos sobre suicidio o señales de sufrimiento emocional.