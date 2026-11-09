Un carpincho de peluche, el particular regalo que recibió León XIV

La llegada del papa León XIV a la Argentina dejó una escena particular, donde un niño le entregó un carpincho de peluche como regalo de bienvenida, en medio de los saludos y abrazos de los fieles. El pontífice, que arribó desde Montevideo para comenzar su visita al país, se detuvo a saludar al pequeño, recibió el obsequio y compartió un abrazo con él. El momento quedó registrado por los fotógrafos que cubrieron la recepción oficial.

Durante su recorrido por la pista, León XIV también recibió cartas, rosarios y flores blancas y amarillas, los colores de la bandera del Vaticano, entregados por niños y otros integrantes de las comunidades religiosas invitadas a participar de la bienvenida.

El encuentro se produjo después del aterrizaje del avión de Aerolíneas Argentinas que trasladó al Papa desde Uruguay, en el inicio de una gira que incluirá actividades religiosas e institucionales en Buenos Aires, Córdoba y Luján.