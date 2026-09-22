Un celular gama alta, con fuerte descuento

La carrera por la hegemonía en el mercado de la telefonía móvil suma cada día un nuevo capítulo en las plataformas de comercio electrónico. En un escenario donde los consumidores ven con cautela cada inversión tecnológica, la irrupción de una oferta para el Motorola Signature encendió la atención y dinamizó las búsquedas en Mercado Libre: una configuración de 16 GB de memoria RAM y 1 TB de almacenamiento interno, acompañada por una rebaja promocional que alcanzaría hasta un 41% respecto de su valor de lista.

El dispositivo, concebido para competir en el segmento superior de la tecnología móvil, combina potencia con una ingeniería enfocada en la durabilidad. En su interior late el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 de ocho núcleos, respaldado por la capacidad de expansión virtual de la memoria RAM. A esta arquitectura de procesamiento se suma una capacidad de almacenamiento de 1 TB, un guarismo reservado habitualmente para equipos de uso profesional o creación de contenido intensivo.

Sin embargo, el despliegue técnico no va en detrimento del diseño. La unidad logra condensar una batería de 5200 mAh en un chasis liviano de apenas 186 gramos y 7 milímetros de grosor. La pantalla pOLED con resolución 1.5K se complementa con estándares de máxima exigencia industrial: certificación de resistencia militar e índice IP69 contra agua y polvo, una combinación inusual para teléfonos de perfil delgado.

En el apartado fotográfico, la firma apuesta por un esquema de alta resolución donde sobresalen un teleobjetivo de 50 megapíxeles y un sensor frontal de idéntica resolución para capturas y videollamadas. El conjunto opera bajo el sistema operativo Android 16, integrado con soporte para conectividad 5G, Wi-Fi 7 y tecnología NFC.

El verdadero catalizador de la atención pública reside en la estrategia comercial desplegada en la plataforma de compras online. Con rebajas que oscilan entre el 35% y el 41% de descuento, el Motorola Signature se ubica en un rango que parte desde los $1.795.000 hasta los $1.939.999, dependiendo de la financiación u otras variantes.