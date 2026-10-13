Un enigma nacido en La Plata ¿Hay un Miguel Ángel oculto en el país?

En algún lugar de la Argentina, una familia conserva desde hace generaciones una pequeña escultura blanca que fue atribuida a las manos de Miguel Ángel Buonarroti cuando tenía apenas 20 años, en la Florencia de los Médici. La pieza representa a San Juan Bautista niño -“Il Giovannino”, como lo llamaban en Italia- y podría ser una de las obras perdidas más buscadas del artista que pintó la Capilla Sixtina y esculpió el David.

Tras años de guardar silencio, nuevas evidencias que avalarían su autoría llevaron a que la familia volviera a instalar la inquietud. Si los especialistas internacionales terminan de confirmarlo con estudios que se están realizando en la Universidad de Bolonia, la pieza podría valer hasta 450 millones de dólares.

Con esa cifra, la familia que la conserva entraría de un día para el otro en el ranking de Forbes de las 50 mayores fortunas de la Argentina, a la altura de empresarios como Miguel Galuccio, y con un patrimonio cercano a la mitad del de Lionel Messi.

El enigma de si una escultura perdida de Miguel se hallaría en Argentin comenzó a principios de los años 90, cuando Ángel Osvaldo Nessi, historiador del arte y director del Museo de Bellas Artes de La Plata, empezó a estudiar la pieza y luego de cuatro años de trabajar sobre ella certificó su autenticidad.

El caso llegó entonces a diarios y radios de todo el país, pero varios intentos de secuestro a miembros de la familia determinaron que era momento de guardar silencio y dejar la obra en la colección privada. Desde entonces muy poco se supo de la pieza hasta que surgieron ahora nuevas evidencias sobre su autoría.

¿ROBADA DE LA CAPILLA SIXTINA?

Antes de llegar a los diarios, la escultura -que según la reconstrucción histórica habría llegado al Río de la Plata en el siglo XVIII y desde entonces habría estado en manos de la misma familia- fue objeto de una acusación judicial.

En abril de 1995, una denuncia de la Policía Federal basada en datos de informantes aseguraba que enviados no oficiales del Vaticano estaban en contacto para obtener la escultura, supuestamente robada de la Capilla Sixtina cuatrocientos años antes e ingresada de contrabando al país.

La causa quedó en manos del juez en lo Penal Económico Julio Cruciani, que se involucró en persona. El magistrado se entrevistó con el entonces nuncio apostólico, monseñor Calabresi, y el 3 de mayo de 1995 participó, junto a la Policía Federal y la entonces SIDE, de un allanamiento a la casa de la familia. Pero la escultura no apareció.

El juez consultó también a dos profesores de la UBA que, sin ver la pieza y a partir de fotocopias de fotografías, descartaron poder atribuir la autoría; uno de ellos dejó constancia de que esas imágenes no alcanzaban para un juicio. Semanas más tarde a pedido de la fiscalía, Cruciani desestimó la denuncia “por no constituir delito” y la causa se archivó.

Aunque desde entonces la familia eligió mantenerse en silencio, un cable de Noticias Argentina señala que ésta aceptó contar la historia por primera vez, aunque manteniendo en reserva su nombre por razones de seguridad.

NUEVAS EVIDENCIAS

De acuerdo con la información provista por la familia que guarda la pieza, en las últimas décadas continaron sumándose evidencias sobre su autenticidad. Luego de que en 1998, un experto de la Universidad Autónoma de Barcelona determinara que está hecha en alabastro yesoso, en junio pasado otro especialista del Instituto de Geociencias de Barcelona volvió a analizarla con equipos de última generación y confirmó el resultado con mayor precisión.

El dato no es menor: un documento histórico de 1570 describe con ese mismo material otra escultura que durante siglos fue considerada candidata a ser el San Giovannino perdido de Miguel Ángel, y que hoy se encuentra en España.

Todo el material fue reunido por el investigador y documentalista Pablo Semmartin en la monografía Il Giovannino Perduto: una hipótesis atributiva a Miguel Ángel Buonarroti, publicada en el repositorio científico Zenodo.

La investigación de Semmartin comenzó en 2020, incluye más de 700 documentos originales de Ángel Osvaldo Nessi y biografías de Emil Ludwig, Giorgio Vasari y Ascanio Condivi, y plantea cinco líneas de evidencia -documentos históricos, testimonios, comparación estilística con la obra temprana del artista y análisis del material- que, en conjunto, sostienen la atribución. Según Noticias Argentinas, fue debido por ello que la familia decidió volver a abrirse.

¿CUÁNTO VALE UN MIGUEL ANGEL?

Dado que no es común que una escultura de Miguel Ángel aparezca en el mercado, quienes participan de la investigación estiman que, si la atribución obtiene finalmente el respaldo académico de los estudios en curso, la pieza podría valer hasta US$ 450 millones.

El techo de esa cifra no es caprichoso: es lo que se pagó en 2017 por el Salvator Mundi, atribuido a Leonardo da Vinci, la obra de arte más cara de la historia. Pese a que su autoría todavía es discutida por parte de los expertos, aun así batió todos los récords hasta hoy.

El caso ya despertó interés en el mercado internacional: el equipo mantuvo encuentros con referentes del sector, entre ellos uno en Londres con el marchand italiano Carlo Orsi.