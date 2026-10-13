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Un fotógrafo publicitario argentino entre los mejores a nivel mundial

Tiene 40 años y su obra fue elegida entre las 200 más destacadas de la fotografía publicitaria mundial por una de su publicaciones de referencia durante tres ediciones consecutivas

Santiago “Tatu” García fue seleccionada por Lürzer’s Archive como uno de los 200 mejores fotógrafos publicitarios del mundo.

Por Redacción

Santiago “Tatu” García creció entre cámaras, luces y sets de filmación, en una familia ligada al mundo audiovisual. Esa cercanía temprana con las imágenes se convirtió décadas después en una carrera internacional que lo llevó a trabajar para algunas de las marcas más reconocidas del mundo y a retratar a figuras del deporte, la música y el espectáculo argentino. A los 40 años, el fotógrafo desarrolla su trabajo desde Argentina y se mueve entre la publicidad, los retratos, los automóviles, las bebidas y la fotografía de autor. Su producción fue seleccionada por Lürzer’s Archive, una publicación especializada en creatividad publicitaria, para integrar por tercera vez consecutiva la lista de los 200 mejores fotógrafos publicitarios del mundo.

Su historia profesional comenzó mucho antes de ese reconocimiento. Su abuelo estuvo a cargo del área de revelado de los Laboratorios Alex durante la época dorada del cine argentino y también trabajó en ATC durante la primera transmisión de televisión en color en el país, en el Mundial de 1978. Su padre siguió un camino vinculado a la producción audiovisual y fundó La Produ, una empresa dedicada a la publicidad y el cine.

Estudió Diseño de Imagen y Sonido en la UBA y luego se formó en fotografía en Motivarte. También trabajó como asistente de profesionales reconocidos, entre ellos Gabi Messina, Marcos López y Charly Mainardi, una experiencia que le permitió conocer diferentes métodos de trabajo y desarrollar una mirada propia. Uno de los momentos decisivos llegó a los 24 años, cuando viajó a Nueva Zelanda. Durante nueve meses realizó trabajos de campo, entre ellos la cosecha de kiwis, y ahorró el dinero necesario para comprar su primera cámara profesional. Al regresar a la Argentina, resolvió dedicarse de lleno a la fotografía.

Su carrera comenzó a expandirse con trabajos publicitarios y editoriales, además de proyectos en República Dominicana, México y Colombia. En 2016 emprendió otro viaje que también marcaría su recorrido: vendió casi todas sus pertenencias y pasó un año recorriendo Berlín, Egipto, Asia y distintos destinos europeos.Durante esa travesía recibió una propuesta de Heineken para realizar fotografías en la fábrica de la cervecera en Ámsterdam y en Lowlands, uno de los principales festivales musicales de los Países Bajos. Ese trabajo le permitió adquirir un nuevo equipo y continuar con producciones en Polonia, Portugal, Brasil y Argentina.

Desde entonces, su cartera de clientes incluyó empresas como Toyota, American Airlines, Visa, Coca-Cola, Spotify, Stella Artois, Lollapalooza, McDonald’s e Iberostar. También trabajó con agencias publicitarias como Ogilvy, Publicis, Havas, BBDO y McCann. Su relación con Iberostar, que lleva ocho años, lo condujo a realizar producciones en Cuba, México, las Islas Canarias, República Dominicana y Brasil.

En paralelo, su cámara pasó por delante de personalidades como Sergio “Kun” Agüero, Migue Granados, Miranda! y Damián Betular. A lo largo de su trayectoria, además, obtuvo distintos reconocimientos internacionales. Su propuesta estética combina una impronta cinematográfica con el movimiento, el color, el humor y la búsqueda de escenas espontáneas. En lugar de perseguir imágenes excesivamente perfectas, García procura conservar un componente humano en sus producciones, incluso cuando trabaja en campañas publicitarias de gran escala.

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