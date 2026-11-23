La medicina de trasplantes acaba de cruzar una barrera que durante décadas pareció inalcanzable. Molly Falco, una mujer de 58 años oriunda de Nuevo Hampshire, cumplió un año completo viviendo con un riñón de cerdo modificado genéticamente, consolidándose como el caso más prolongado y exitoso de un xenotrasplante renal funcional registrado hasta la fecha.

La intervención se realizó en el prestigioso complejo hospitalario Mass General Brigham de Boston, Estados Unidos. A diferencia de las experiencias iniciales en este campo —que solían funcionar apenas durante semanas o se aplicaban de manera compasiva en pacientes con cuadros terminales irreversibles—, la evolución de Falco demuestra que un órgano animal editado en laboratorio puede sostener las funciones vitales de un ser humano a mediano plazo con una calidad de vida notable

Durante estos doce meses, el injerto porcino respondió a las exigencias fisiológicas del organismo humano sin presentar episodios de rechazo agudo graves ni obligar a la paciente a regresar a las sesiones de diálisis, según los especialistas que están detrás.

De acuerdo con los reportes clínicos del equipo tratante, el órgano cumple de manera estable con sus tareas esenciales:

*Depuración sanguínea: filtra toxinas y desechos metabólicos de forma continua.

*Producción y regulación: genera orina con normalidad y mantiene el equilibrio de líquidos, electrolitos y minerales en el cuerpo.

Rutina normal

Esta estabilidad clínica le permitió a Falco abandonar el aislamiento hospitalario y retomar una rutina cotidiana prácticamente normal. Recientemente, los médicos le otorgaron autorización para viajar, un indicador clave de autonomía para cualquier paciente trasplantado.

No obstante, su día a día exige disciplina: debe utilizar mascarilla en espacios públicos concurridos para minimizar el riesgo de infecciones oportunistas y convive con efectos secundarios propios del esquema farmacológico, como un leve temblor en las manos.Superando la marca de los nueve meses.

El logro de Falco pulveriza el récord anterior en este tipo de procedimientos, que pertenecía a Tim Andrews. En enero de 2025, había recibido también un xenoinjerto porcino que logró mantenerse activo durante 271 días (cerca de nueve meses). En aquel caso, el órgano animal cumplió con éxito el rol de “terapia puente”, manteniéndolo con vida y fuera de diálisis hasta que finalmente pudo acceder a un riñón de un donante humano en enero de 2026.

El caso de Molly Falco lleva esa frontera un paso más allá, demostrando la viabilidad del xenotrasplante no solo como una solución transitoria de emergencia, sino como un soporte duradero.El delicado equilibrio inmunológico y el horizonte clínico.

Decenas de miles de personas con insuficiencia renal terminal que hoy aguardan en listas de espera por un órgano que nunca llega a tiempo.