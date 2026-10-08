Un mundo de miopes: ¿cuánto afectan las pantallas nuestra visión?

La miopía avanza a escala global y las pantallas forman parte de un escenario que preocupa cada vez más a los especialistas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que para 2050 cerca del 50 por ciento de la población mundial será miope, mientras que el uso prolongado de la visión cercana en niños y el poco tiempo al aire libre aparecen entre los principales factores vinculados con el desarrollo del problema.

Celulares y tablets ocupan un lugar central entre los factores de riesgo, especialmente cuando se utilizan durante períodos prolongados y sin pausas. También influyen los antecedentes familiares: si uno o ambos padres son miopes, las posibilidades aumentan considerablemente, aunque los factores ambientales pueden modificar la aparición y la progresión de la enfermedad.

El impacto de las pantallas no se limita a la miopía. Entre el 50 y el 90 por ciento de las personas que pasan más de tres horas diarias frente a estos dispositivos presentan síntomas de fatiga visual digital, un problema que puede afectar tanto a chicos en edad escolar como a adultos. Uno de los mecanismos involucrados es la reducción del parpadeo. En condiciones normales, una persona parpadea entre 15 y 20 veces por minuto, pero al mirar fijamente una pantalla esa frecuencia puede caer a entre 5 y 7 veces. Esto acelera la evaporación de la película lagrimal y puede provocar ojo seco, ardor, visión borrosa y dolor de cabeza.

En los chicos, algunas señales pueden advertir la aparición de miopía: entrecerrar los ojos para ver de lejos, acercarse demasiado a los libros o las pantallas, adoptar posturas anormales de la cabeza o presentar dificultades para ver el pizarrón, con el consiguiente impacto en el rendimiento escolar.

CÓMO CUIDARSE

Frente a este escenario, una de las principales recomendaciones es aplicar la regla 20-20-20: cada 20 minutos frente a una pantalla, mirar durante 20 segundos a unos 6 metros de distancia y recordar parpadear. También se aconseja mantener los dispositivos a más de 40 centímetros de los ojos y apagar las pantallas al menos una hora antes de dormir. Para los niños, además, se recomienda incorporar entre una y dos horas diarias de actividades al aire libre, considerada una de las herramientas más eficaces para prevenir la miopía infantil.

El control oftalmológico también ocupa un lugar clave en la prevención. “Muchas afecciones oculares avanzan sin dar síntomas iniciales. Por eso, la visita anual al oftalmólogo -con examen de fondo de ojo incluido- es irremplazable, se usen o no anteojos”, explica la doctora María Rosa Garay, directora médica del Centro Médico Vicente Taliano, de Ospedyc.

La especialista destacó además la importancia de los controles durante la infancia y a partir de los 40 años o en personas con diabetes, hipertensión y antecedentes familiares de glaucoma. Ante señales como refregarse los ojos con frecuencia, entrecerrarlos para enfocar o sufrir dolores de cabeza frecuentes, la consulta médica permite detectar tempranamente posibles problemas de visión.

