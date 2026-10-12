Un niño murió tras ser atacado por un pitbull y ya son ocho muertes este año en el país

Un niño de cuatro años murió tras ser atacado por un perro de raza pitbull en una vivienda de la localidad de Francisco Álvarez, partido bonaerense de Moreno. La tragedia ocurrió el domingo en un domicilio donde el pequeño se encontraba pasando unos días junto a su madrina, y constituye el octavo caso fatal en lo que va del año en el país.

Como se pudo determinar, el nene había quedado al cuidado de su madrina, identificada como Yohana Mercado, de 31 años. En un momento de la jornada, la mujer salió de la casa para buscar a su hija, quien había terminado una clase de patín, mientras el menor permaneció solo en la vivienda. Al parecer, en ese momento el perro habría ingresado a la casa a través de un ventiluz y atacó al chico. Cuando la mujer regresó a la propiedad junto a su hija, encontró al pitbull mordiendo el cuerpo del niño.El pequeño ya no tenía signos vitales cuando lograron apartar al animal.

A partir de lo sucedido, intervino la fiscal Carina Saucedo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 2 de Morón, quien dispuso la aprehensión de la mujer y la inició en una causa por homicidio culposo. La calificación inicial apunta a determinar si existió una conducta negligente o un incumplimiento del deber de cuidado. El perro quedó bajo la intervención del área de Zoonosis del Municipio de Moreno, que aguardará una resolución judicial para determinar los pasos a seguir.

OCHO MUERTES EN LO QUE VA DEL AÑO

Con al menos 8 víctimas fatales en lo que va de 2026, los ataques de perros a niños volvieron a poner en discusión la tenencia responsable de animales y los controles sobre aquellos que pueden representar un riesgo. Los casos documentados muestran una particular concentración de víctimas infantiles en la provincia de Córdoba, donde se registraron cuatro ataques fatales durante los primeros nueve meses del año.

Es primero de los casos registrados este año ocurrió el 13 de mayo en Cosquín, Córdoba, donde Lara Monzón Molina, de 4 años, murió tras ser atacada por un perro mestizo en un terreno cercano a su casa. Un mes más tarde, el 13 de junio en Rawson, Chubut, una niña de 5 años murió después de ser atacada por un perro en Playa Magagna, mientras se encontraba en la zona costera junto a su familia.

El 9 de agosto, en Córdoba capital, Salvador, de 3 años, murió tras ser atacado por una perra mestiza cuando se encontraba cerca de la casa de su padre, en el barrio Villa La Lonja. La dueña y el cuidador del animal fueron imputados por homicidio culposo. Ese mismo mes hubo dos casos más durante una sola. Fue el día 28, cuando en Pablo Nogués, provincia de Buenos Aires, Emma Eluney Cabral, una beba de cuatro meses, murió tras ser atacada por un pitbull dentro de su vivienda; y en Santa Ana, Misiones, Marta Moral, de 93 años, murió después de ser atacada por un dogo en el patio trasero de una vivienda vecina.

También el 4 de septiembre hubo dos casos en un solo día. El primero fue en Córdoba capital, donde una nena fue atacada por dos dogos en la casa de un familiar; el otro ocurrió en Alta Gracia, dondeun nene sufrió heridas mortales por las mordeduras de un pitbull que pertenecía a un conocido de la familia.