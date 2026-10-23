Un nuevo virus conocido como Shamonda genera alarma en Europa

Autoridades de Francia reportan un caso de virus Shamonda en un hombre. El suceso representa el reporte de inicio de la transmisión del patógeno a personas en el planeta. El individuo padecía un cuadro de inmunodeficiencia de gravedad. El fallecimiento del sujeto ocurrió a principios de octubre en un hospital de la ciudad de Lyon. El paciente de sesenta años de edad habitaba en el departamento de Ain.

Los ministerios de Salud y de Agricultura de la nación emitieron un comunicado de prensa en conjunto. El texto detalla los hechos sin la generación de alertas de sanidad para la población. Representantes de gobierno enviaron la información del caso a la Organización Mundial de la Salud y al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades. Profesionales en medicina investigan las circunstancias del contagio de la víctima de la enfermedad.

La hipótesis de trabajo de los investigadores señala la picadura de un insecto del género Culicoides. El contacto sucedió en el este de Francia. En la zona de referencia, reportes de vigilancia documentan la circulación del microorganismo entre animales de granja durante los meses de primavera y de verano. Las complicaciones de cerebro del hombre antes de la muerte tienen relación con la infección de Shamonda.

El reporte del Ministerio de Agricultura indica en su texto: “Los productos con origen en animales con la enfermedad tienen prohibición de consumo”. El documento añade precisiones de seguridad en alimentos: “Carecemos de datos de ciencia con documentación de la transmisión del virus por medio del consumo de carne o de leche”.

El microorganismo de la patología circulaba con anterioridad entre vacas y ovejas en territorios de África y de Asia. Desde la década de los años sesenta, documentos de biología registran brotes en especies de ganado de Nigeria y de Japón.

En meses de verano, el virus se propagó en naciones de Europa. Informes de la red Epidemiología y Vigilancia Sanitaria Animal detallan la afectación de catorce países del continente.

En Francia, la presencia del patógeno abarca cincuenta y dos departamentos de cría de vacas. Registros de sanidad también muestran infecciones de excepción en rebaños de ovejas en dos departamentos y en caballos en un departamento. El aumento de la población de la Tierra y el fenómeno de globalización facilitan el movimiento de agentes de infección a través de las fronteras. Las labores de deforestación de bosques y la expansión de ciudades impulsan el contacto de animales con personas. Las acciones de avance sobre la naturaleza propician el salto de virus de la fauna a la humanidad.