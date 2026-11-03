Un prestigioso biógrafo del Papa Francisco hablará de su legado ante la visita de León XIV

Austen Ivereigh, historiador, escritor y especialista en asuntos religiosos, brindará una clase magistral en la Universidad del Salvador (USAL) para analizar el legado del papa Francisco y los desafíos que enfrenta la Iglesia católica en la nueva etapa iniciada con León XIV. El encuentro, titulado “El giro latinoamericano Francisco-León: la iglesia misionera sinodal y el cambio de época”, se realizará el viernes 6 de noviembre, a las 11, en el auditorio R.P. Ismael Quiles S.J., ubicado en avenida Córdoba 1601, en la Ciudad de Buenos Aires.

La actividad se enmarca en las celebraciones por los 70 años de la Universidad del Salvador y propone una reflexión sobre las transformaciones impulsadas durante el pontificado de Francisco, su continuidad en el actual papado y el papel de América Latina en la evolución reciente de la institución religiosa. Durante la exposición, Ivereigh abordará el proceso de renovación promovido por el pontífice argentino, los cambios en la cultura interna de la Iglesia y las perspectivas que se abren ante los desafíos contemporáneos.

Ivereigh es uno de los principales biógrafos de Jorge Bergoglio. En 2014 publicó El gran reformador. Retrato de un papa radical, una investigación que reconstruye la trayectoria del entonces recién elegido Francisco y contextualiza las distintas etapas de su vida en relación con los acontecimientos políticos y sociales de la Argentina y la historia de la Iglesia. Su conocimiento del país también quedó plasmado en Catolicismo y política en Argentina, 1810-1960, publicado en 1995.

En 2019 presentó una segunda biografía del pontífice, El pastor herido: El papa Francisco y su lucha por convertir a la Iglesia católica. Además, es autor de Soñemos juntos, un libro surgido de conversaciones con Francisco en el que se abordan las crisis actuales y las posibilidades de construir una sociedad más solidaria.

“La conversión de la Iglesia ha sido la esencia del pontificado de Francisco. Pasar de una Iglesia autorreferencial, incapaz de evangelizar, a una que saliera a las periferias a conectarse con las personas concretas”, destacó el historiador.al referirse a las principales transformaciones promovidas por el Papa argentino.

“La principal reforma ha sido el cambio en la cultura interna de la Iglesia. Esto se hizo a través de la sinodalidad. Hubo una apertura en dos sentidos: por un lado buscó volver a poner el Espíritu Santo como agente principal de la Iglesia. Y por otro, buscó reconectar la institución con el pueblo fiel para realizar una Iglesia del pueblo de Dios, tal como se definió en el Concilio Vaticano II”, agregó el especialista, para quien “el rostro público de la Iglesia es muy distinto al de hace diez años. Es casi otra Iglesia”.

Aunque la participación en la clase magistral es gratuita requiere inscripción previa mediante el formulario habilitado por la institución: