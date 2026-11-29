Un nuevo descarrilamiento de un tren de cargas en el sudoeste bonaerense volvió a poner el foco en el estado de la infraestructura ferroviaria. Una formación de la empresa Ferrosur Roca sufrió un accidente este sábado por la tarde en el partido de Bahía Blanca, donde la locomotora principal terminó volcada junto a varios vagones fuera de las vías.

El episodio ocurrió entre las localidades de Cabildo y Cochrane, sobre el ramal conocido como vía Pringles. Hasta el momento no se reportaron personas heridas ni víctimas fatales.

Las primeras imágenes del accidente fueron difundidas en redes sociales por el sitio especializado El Desvío. En ellas se observa a la locomotora General Motors GT22 N° 9013 completamente fuera de los rieles, acompañada por varios vagones que también descarrilaron.

Aunque todavía no hay información oficial sobre las causas, una de las primeras hipótesis apunta a una posible dilatación de los rieles por las altas temperaturas, combinada con el estado general de la infraestructura ferroviaria. El episodio permanece bajo investigación.

El nuevo accidente adquiere especial relevancia porque se produjo apenas diez días después de otro descarrilamiento de una formación de la misma empresa en la región. El miércoles 18, un tren de cargas había salido de las vías entre Saldungaray y Cabildo, también sobre el ramal Pringles, y dejó varios vagones semivolcados.

Desde Ferrocarriles indicaron que en las próximas horas comenzarán las tareas para retirar la locomotora y los vagones afectados. También se realizarán inspecciones técnicas para establecer el origen del incidente y evaluar los daños ocasionados en las vías.

El ramal Pringles es uno de los corredores utilizados por los trenes de carga que atraviesan el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y conecta distintos puntos estratégicos para la logística ferroviaria nacional. La reiteración de accidentes en un período tan breve vuelve a poner bajo la lupa las condiciones de circulación y mantenimiento de esa infraestructura.