Una buena noticia: el tratamiento contra el cáncer de pulmón que abre una esperanza

En medio de los desafíos que todavía enfrenta la medicina para combatir el cáncer, una investigación internacional aportó una noticia alentadora. Un nuevo tratamiento experimental contra una de las formas más agresivas del cáncer de pulmón consiguió prolongar la supervivencia de los pacientes, reducir significativamente el riesgo de muerte y mejorar la respuesta de los tumores frente a una quimioterapia convencional. Los resultados abren una nueva perspectiva para personas que, después de recibir los primeros tratamientos, sufren una recaída de la enfermedad y cuentan con alternativas terapéuticas limitadas.

El avance fue demostrado en el estudio TAISHAN-302, un ensayo clínico de fase III realizado en 85 centros médicos de China, con la participación de 451 pacientes. Sus conclusiones fueron presentadas durante la Conferencia Mundial sobre Cáncer de Pulmón de 2026, celebrada en septiembre en Seúl, Corea del Sur, y publicadas simultáneamente en The New England Journal of Medicine, una de las revistas científicas más reconocidas del mundo.

El protagonista de esta investigación es un medicamento denominado tambotatug pelitecan, que pertenece a una nueva generación de terapias diseñadas para actuar de manera más dirigida sobre las células cancerosas.

Su mecanismo combina un anticuerpo capaz de reconocer una proteína presente en numerosos tumores con una sustancia destinada a destruir las células malignas.

La principal novedad es que, al compararlo con topotecán, una quimioterapia utilizada en pacientes cuyo cáncer volvió a progresar, los investigadores encontraron diferencias importantes tanto en la supervivencia como en la respuesta al tratamiento.

RESULTADOS QUE ALIENTAN

Uno de los datos más relevantes de la investigación fue la reducción relativa del 54% en el riesgo de muerte durante el período de seguimiento. Esto no significa que el medicamento haya evitado más de la mitad de todos los fallecimientos, sino que los pacientes que recibieron la nueva terapia presentaron un riesgo significativamente menor de morir en comparación con quienes fueron tratados con la quimioterapia convencional.

La diferencia también se reflejó en el tiempo de supervivencia. Mientras que los pacientes tratados con topotecán alcanzaron una mediana de 9,4 meses, quienes recibieron tambotatug pelitecan llegaron a los 13,3 meses. Se trata de una mejora cercana a los cuatro meses, especialmente significativa en una enfermedad caracterizada por su evolución rápida y las dificultades para controlarla cuando reaparece.

El 59,1% de los pacientes tratados con el nuevo medicamento presentó una reducción tumoral suficiente para cumplir los criterios de respuesta objetiva establecidos en el ensayo. En cambio, entre quienes recibieron topotecán, esa proporción fue de apenas el 9,7%.

Esto significa que casi seis de cada diez pacientes respondieron al tratamiento experimental, frente a aproximadamente uno de cada diez que recibieron la terapia utilizada como comparación.

Además, el medicamento permitió prolongar el período durante el cual la enfermedad permaneció sin avanzar. La mediana de supervivencia libre de progresión fue de 7,4 meses con el nuevo fármaco, frente a 2,8 meses con topotecán.

UNA NUEVA FORMA DE ATACAR EL TUMOR

El tratamiento está dirigido específicamente al cáncer de pulmón de células pequeñas, una variante que se caracteriza por su crecimiento acelerado, su capacidad para extenderse a otros órganos y su tendencia a reaparecer después de los tratamientos iniciales.

Aunque la quimioterapia y la inmunoterapia pueden conseguir respuestas favorables en una primera etapa, muchos pacientes experimentan posteriormente una progresión de la enfermedad. En esas circunstancias, las posibilidades de tratamiento suelen ser más reducidas y los resultados de las terapias disponibles, limitados.

Tambotatug pelitecan forma parte de los llamados conjugados de anticuerpo y fármaco, conocidos por sus siglas en inglés ADC. Estos medicamentos utilizan un anticuerpo para reconocer determinadas proteínas presentes en las células tumorales y transportar hasta ellas un agente antitumoral.

En este caso, el objetivo es una proteína denominada B7-H3, que se encuentra expresada en distintos tipos de tumores malignos y que ha despertado un creciente interés en la investigación oncológica.

La estrategia busca concentrar la acción del medicamento en las células que presentan esa proteína, aunque esto no significa que el tratamiento esté completamente libre de efectos sobre tejidos sanos.

MENOS COMPLICACIONES GRAVES

Otro aspecto alentador de la investigación estuvo relacionado con la seguridad del tratamiento.

Los efectos adversos de grado 3 o superior, considerados graves, se registraron en el 55,4% de los pacientes que recibieron tambotatug pelitecan, frente al 77,9% de quienes fueron tratados con topotecán.

Entre las complicaciones observadas se encontraron alteraciones en las células sanguíneas, como disminución de glóbulos blancos y plaquetas, además de algunos casos de inflamación pulmonar.

Sin embargo, el nuevo medicamento no está exento de riesgos. El 7,1% de los pacientes tratados con la terapia experimental debió suspenderla definitivamente debido a efectos adversos, frente al 3,7% del grupo que recibió topotecán.

Esto demuestra que, pese a sus beneficios potenciales, sigue siendo un tratamiento complejo que requiere seguimiento médico y una evaluación cuidadosa de sus posibles complicaciones.

UNA ESPERANZA, PERO TODAVÍA NO UNA CURA

Los investigadores destacaron que los resultados representan un avance importante en la búsqueda de nuevas opciones para pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas que reapareció o progresó después del tratamiento inicial.

Sin embargo, también remarcaron que los datos corresponden a un análisis intermedio de un ensayo clínico, con un seguimiento mediano de aproximadamente nueve meses. Será necesario continuar evaluando la evolución de los pacientes para determinar cuánto se mantienen los beneficios observados.

Otro aspecto que deberá considerarse es que la investigación se realizó íntegramente en China. Por ese motivo, será importante conocer si los resultados pueden reproducirse en poblaciones de otros países y con diferentes características clínicas.

Tampoco se trata de una cura definitiva ni de un tratamiento cuya disponibilidad generalizada esté garantizada. Su eventual incorporación a la práctica médica habitual dependerá de nuevas evaluaciones y de las decisiones de las autoridades sanitarias correspondientes.

Para la Argentina, una de las grandes preguntas es cuándo una terapia de estas características podría estar disponible para los pacientes y bajo qué condiciones podría incorporarse a los tratamientos oncológicos.

Por ahora, el estudio deja una conclusión alentadora: frente a una enfermedad particularmente agresiva, para la cual las alternativas suelen reducirse después de una recaída, la investigación científica consiguió demostrar que es posible prolongar la supervivencia y mejorar considerablemente la respuesta de los tumores.

No es todavía una solución definitiva, pero sí una nueva puerta que se abre en la lucha contra el cáncer de pulmón.