Una enfermedad que puede tardar hasta 20 años en diagnosticarse

El Trastorno del Espectro de Hipermovilidad y el Síndrome de Ehlers-Danlos alteran el colágeno del cuerpo. Las personas con diagnóstico de la patología sufren luxaciones de articulaciones, dolor, fatiga y problemas de digestión. El síndrome representa la variante de riesgo e incluye el 90% de los casos, con tasas de herencia de una persona entre 3.100 y 5.000 individuos.

Profesionales de la Universidad de Edimburgo documentaron demoras de diagnóstico de 19 a 21 años en centros de salud del Reino Unido. Los pacientes acumulan síntomas que los especialistas de medicina atienden con aislamiento y sin conexión.

La revista Orthopedic Reviews publicó en septiembre un análisis sobre 1.281 publicaciones. El documento confirmó que el 65,8% de los trabajos de ciencia pertenecen a la década de cierre. Estados Unidos lidera la producción con 482 documentos, mientras que Inglaterra sigue con 223 e Italia con 114.

La falta de colágeno exige trabajo de compensación en los músculos. Los individuos experimentan fallas de propiocepción, alteraciones en la piel, episodios de taquicardia al ponerse de pie y problemas en los tejidos del aparato de digestión. Los estudios marcan vínculos con cuadros de autismo y con el trastorno por déficit de atención.

La experta Jessica Eccles advirtió en la cadena BBC que el diagnóstico depende de la geografía y afecta con predominio a las mujeres. Los síntomas presentan incrementos de gravedad tras episodios de estrés de fisiología, como la pubertad, la menopausia o infecciones por coronavirus. La profesional de reumatología Stephanie Barrett sumó reportes de personas sin capacidad de trabajo por síntomas de niebla en el cerebro.

El síndrome de Ehlers-Danlos presenta transmisión de herencia de progenitores a descendientes. A diferencia de 13 mutaciones del síndrome, la ciencia carece de identificaciones de genes para la condición, por lo que las confirmaciones dependen de evaluaciones de consultorio.

La revista Egyptian Rheumatology and Rehabilitation publicó un análisis en abril sobre 231 pacientes. El estudio comprobó la utilidad de la fisioterapia. Los profesionales de salud exigen pactos de instituciones para el desarrollo de actividades de natación y rutinas de isometría con el objetivo de alcanzar el fortalecimiento de los músculos de sostén sin daños de tejidos.