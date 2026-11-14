Una de las marcas de galletitas más reconocidas del mercado argentino cambió de manos. Molinos Río de la Plata acordó la compra de Tía Maruca, la firma conocida por sus pepas, surtidos y bizcochos, en una operación que apunta a fortalecer su participación en el negocio de las galletitas.

La adquisición se concretó mediante un acuerdo con Tía Maruca Argentina S.A. e incluye la marca en Argentina y determinados países de la región. La operación todavía está sujeta a las autorizaciones correspondientes y al cumplimiento de las condiciones habituales para este tipo de transacciones.

Con esta incorporación, Molinos suma un nombre con presencia en las góndolas y una trayectoria de casi tres décadas en el consumo cotidiano de los argentinos. La compañía ya cuenta con un amplio catálogo de productos y marcas, entre ellas Matarazzo, Lucchetti, Gallo, Blancaflor, La Salteña y Exquisita.

Fundada en 1998 por Alejandro Ripani, Tía Maruca logró posicionarse en el mercado con una propuesta de galletitas de estilo artesanal y precios accesibles. Entre sus productos más conocidos se encuentran las pepas, las variedades surtidas y los bizcochos. Durante sus años de mayor expansión llegó a alcanzar alrededor del 5% del mercado local.

Sin embargo, la empresa atravesó dificultades económicas y en 2019 ingresó en concurso preventivo. Luego inició un proceso de reorganización y, en 2024, Argensun Foods asumió el control operativo y estratégico de la compañía.

Desde Molinos señalaron que la intención es mantener la identidad de la marca y potenciar su desarrollo a partir de las capacidades industriales y comerciales del grupo. Agustín Llanos, CEO de la compañía, destacó el reconocimiento que tiene Tía Maruca entre los consumidores y el objetivo de ampliar su llegada a los hogares.

La compra se produce pocos días después de otra operación de Molinos vinculada al mismo rubro: la adquisición del complejo industrial de Banda del Río Salí, en Tucumán, cuyos activos y personal ya fueron incorporados.

Con estos movimientos, la compañía busca ampliar su presencia en una categoría en la que compite con empresas de peso como Arcor y Mondelez. Para Tía Maruca, en tanto, el cambio de manos abre una nueva etapa bajo la conducción de uno de los principales grupos argentinos de alimentos.