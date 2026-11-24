Las imágenes de una camioneta rosa haciendo trompos en los médanos con sus ocupantes asomados por las ventanillas desencadenó un operativo policial en Pinamar. La conductora, una joven de 20 años con más de 80 mil seguidores en Instagram, terminó aprehendida y el vehículo quedó secuestrado.

El episodio ocurrió en el sector de médanos conocido como La Frontera, más precisamente en una zona denominada La Olla, al norte de Pinamar, y quedó registrado en un video compartido el 22 de noviembre último en la cuenta de Instagram cadenafederalok.

A partir de la difusión del material, efectivos de la Subdivisión de Investigaciones (DDI) Dolores y de la Estación de Policía Comunal de Pinamar comenzaron a buscar la camioneta, una Dodge RAM 1500 de color rosa. El operativo concluyó en la intersección de las calles Shawn y Del Olimpo, donde los agentes interceptaron el vehículo. Al volante se encontraba Lara Magalí R., de 20 años, domiciliada en Pilar y sin residencia en Pinamar.

La joven, que se presenta en redes sociales como streamer y acumula más de 80 mil seguidores en Instagram, había publicado distintas imágenes y videos en los que mostraba su camioneta. Incluso, en las horas previas a la aprehensión, había compartido una grabación del vehículo en La Olla.

Por disposición del Ministerio Público Fiscal, la conductora fue aprehendida y posteriormente liberada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 161 del Código Procesal Penal. La camioneta, en cambio, quedó secuestrada. La causa fue caratulada como infracción al artículo 193 bis del Código Penal, que sanciona las maniobras peligrosas con vehículos automotores.

El intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, confirmó el procedimiento a través de sus redes sociales con un mensaje contundente: “Se hicieron los vivos en la frontera y se quedaron sin camioneta”. Además, advirtió sobre los riesgos de este tipo de conductas y defendió la necesidad de establecer límites para preservar la seguridad en la zona: “La Frontera es para disfrutarla, no para poner en riesgo la vida de los demás. Queremos que siga abierta, pero hay algo que tiene que quedar claro: las reglas son para todos, y el que no las respeta se hace cargo de las consecuencias”.

El episodio se produjo en un fin de semana largo en el que también se registró otro accidente en los médanos. Dos jóvenes, de 16 y 19 años, resultaron heridos cuando volcó el UTV en el que circulaban.

Ambos sufrieron golpes y cortes y fueron trasladados al hospital municipal para su evaluación. Según la información difundida por Pinamar24, presentaban lesiones leves y estaban fuera de peligro. Un dato que volvió a encender las alertas fue que ninguno de los dos llevaba casco ni los elementos de protección correspondientes.

La conductora, una joven de 20 años con más de 80 mil seguidores en Instagram, terminó aprehendida y el vehículo quedó secuestrado.