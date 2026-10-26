Una vacuna redujo un 42% el riesgo de recaída o muerte por melanoma

Una vacuna experimental contra el melanoma, desarrollada por las farmacéuticas Moderna y Merck, logró reducir un 42% el riesgo de recurrencia del cáncer o muerte en pacientes que habían sido sometidos a una cirugía para extirpar el tumor. Los resultados corresponden a un ensayo clínico internacional de fase 3 y fueron anunciados el 22 de octubre de 2026, en un avance para los tratamientos oncológicos basados en ARN mensajero (ARNm).

El medicamento, denominado intismeran autogene (mRNA-4157 o V940), utiliza una tecnología similar a la empleada en algunas vacunas contra el COVID-19, aunque con una finalidad diferente. En este caso, busca estimular al sistema inmunológico para que identifique y ataque las células cancerosas que puedan permanecer en el organismo después de una intervención quirúrgica.

A diferencia de las vacunas preventivas tradicionales, el tratamiento se fabrica individualmente para cada paciente. Los investigadores analizan una muestra del tumor extirpado, identifican determinadas mutaciones genéticas y seleccionan características específicas que permiten diseñar una respuesta inmunológica dirigida contra las células tumorales.

La vacuna se administra junto con pembrolizumab, una inmunoterapia comercializada como Keytruda, que ya se utiliza para tratar diferentes enfermedades oncológicas. La combinación busca potenciar la capacidad del sistema inmunológico para reconocer y combatir las células cancerosas, con el objetivo de disminuir las posibilidades de que la enfermedad reaparezca o se disemine.

Los resultados

Según los resultados difundidos por las compañías, el 82,2% de los pacientes que recibieron la combinación permaneció libre de recurrencia o muerte a los dos años, frente al 70% de quienes recibieron únicamente inmunoterapia. Esto representa una diferencia de 12,2 puntos porcentuales entre ambos grupos, con un seguimiento mediano de aproximadamente 24,6 meses.

El ensayo también registró una reducción relativa del 38% en el riesgo de que el melanoma se extendiera hacia otras partes del organismo o provocara la muerte. Además, un análisis específico realizado después de los primeros seis meses de tratamiento encontró una disminución del 58% en el riesgo de recurrencia o muerte, aunque el resultado principal del estudio continúa siendo la reducción del 42%.

Los investigadores aclararon que estos porcentajes no significan que la vacuna cure al 42% de los pacientes ni que reduzca en esa proporción la mortalidad por sí sola. Hasta el momento, tampoco se dispone de resultados concluyentes sobre supervivencia global, uno de los indicadores utilizados para determinar si un tratamiento permite prolongar la vida de las personas con cáncer. La elaboración de cada vacuna requiere aproximadamente seis semanas desde el análisis de las muestras tumorales.

El esquema investigado contempla nueve aplicaciones administradas cada tres semanas, junto con el tratamiento inmunoterapéutico. Entre los efectos adversos observados se encuentran fatiga, escalofríos y dolor en el lugar de la inyección, en coincidencia con los registros de investigaciones anteriores.

El estudio internacional, identificado como INTerpath-001, también cuenta con participación de instituciones médicas argentinas. Entre los centros incluidos en el registro clínico figuran el Hospital Alemán, el Hospital Italiano de Buenos Aires, el Instituto Alexander Fleming, el Sanatorio Finochietto y otros establecimientos especializados. Su participación forma parte de una investigación internacional destinada a evaluar la eficacia y seguridad del tratamiento.

Qué es el melanoma

El melanoma es una de las formas más agresivas de cáncer de piel y puede reaparecer incluso después de que el tumor haya sido extirpado quirúrgicamente. Según estimaciones del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, durante 2026 se diagnosticarán más de 100.000 nuevos casos en ese país, mientras continúan las investigaciones para mejorar la detección temprana y reducir las recaídas.

Tras conocerse los resultados, Moderna y Merck iniciaron conversaciones con las autoridades regulatorias estadounidenses para avanzar en una eventual autorización del medicamento. Las compañías contemplan la posibilidad de un lanzamiento durante 2027, aunque cualquier comercialización dependerá de la evaluación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). Los datos también fueron aceptados para su publicación en la revista científica The New England Journal of Medicine.

El desarrollo forma parte de una nueva generación de tratamientos personalizados contra el cáncer que también se investiga para tumores de pulmón, páncreas, mama y cabeza y cuello. Sin embargo, los resultados obtenidos contra el melanoma todavía deben completar su evaluación y no garantizan una eficacia equivalente en otras enfermedades. Por el momento, intismeran autogene continúa siendo una terapia experimental y su eventual incorporación a la práctica médica dependerá de las autorizaciones regulatorias y de los datos de seguimiento a largo plazo.