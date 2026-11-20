La situación económica de las familias argentinas con niños y adolescentes volvió a mostrar señales de deterioro. Un nuevo relevamiento de UNICEF Argentina reveló que el 41% de esos hogares no consigue cubrir sus gastos habituales con los ingresos que percibe cada mes. El dato representa un aumento de diez puntos porcentuales respecto de 2025 y alcanza a aproximadamente 2,7 millones de hogares en todo el país.

Los resultados corresponden a la décima edición de la Encuesta Rápida de UNICEF, realizada durante septiembre de 2026. El estudio expone cómo las dificultades para llegar a fin de mes repercuten en distintos aspectos de la vida cotidiana: desde la alimentación y la atención médica hasta la educación y las actividades recreativas de los chicos.

La evolución del indicador marca un cambio respecto de la medición anterior. En agosto de 2025, el 31% de las familias con hijos manifestaba que sus ingresos no alcanzaban para cubrir los gastos mensuales. Un año después, la proporción trepó al 41%, interrumpiendo la mejora que se había registrado durante el período previo.

La investigación se realizó mediante entrevistas presenciales en 1.865 hogares de distintas partes del país, donde viven 7.797 personas. Sus resultados representan a unos 6,5 millones de hogares con niños y adolescentes.

Uno de los datos más preocupantes aparece en el acceso a los alimentos. El 43% de los hogares consultados reconoció que tuvo que dejar de comprar determinados productos por falta de dinero. A su vez, el 36% no pudo concretar consultas médicas u odontológicas por motivos económicos y el 21% dejó de adquirir medicamentos.

La pobreza infantil también volvió a crecer

El informe incorporó indicadores sobre la situación social de la infancia y advirtió que, durante el primer semestre de 2026, el 45,2% de los niños y niñas del país se encontraba bajo la línea de pobreza. Esto equivale a más de 5,3 millones de menores y representa un incremento cercano a tres puntos porcentuales respecto del semestre anterior.

Las dificultades económicas son todavía mayores en determinados grupos. Entre los hogares que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), el 57% manifestó que sus ingresos no son suficientes para afrontar los gastos mensuales. La proporción también resulta elevada en las familias encabezadas por mujeres, donde llega al 47%.

Desde UNICEF señalaron que la pérdida de poder adquisitivo de los hogares está directamente relacionada con el deterioro de las condiciones laborales de los adultos. En ese contexto, remarcaron la importancia de sostener los mecanismos de protección económica destinados a los sectores más vulnerables.

El escenario refleja que las dificultades para cubrir los gastos básicos no solamente afectan la economía doméstica, sino que también condicionan las posibilidades de desarrollo de los niños y adolescentes.

Cada vez más familias recurren a las deudas para llegar a fin de mes

Otro de los resultados centrales del relevamiento está relacionado con el crecimiento del endeudamiento. Actualmente, la mitad de los hogares con niños y adolescentes tiene al menos una obligación financiera pendiente, cuatro puntos porcentuales más que en 2025.

En muchos casos, esos préstamos no se utilizan para comprar bienes o realizar inversiones, sino para afrontar necesidades esenciales. Entre las familias endeudadas, el 42% pidió dinero para adquirir alimentos, el 26% para pagar servicios y gastos de vivienda, y el 10% para cubrir necesidades vinculadas con la salud y la educación.

También cambiaron las modalidades de financiamiento. La utilización de tarjetas de crédito pasó del 16% al 32%, mientras que las deudas contraídas mediante plataformas digitales y billeteras virtuales aumentaron del 7% al 18%.

A las dificultades para conseguir financiamiento se suman los problemas para cumplir con los compromisos asumidos. El 44% de los hogares reconoció haber dejado de pagar algún servicio durante los últimos seis meses. En el caso de las tarjetas de crédito, el incumplimiento pasó del 16% al 23%.

Para sostener la economía doméstica, las familias también modificaron sus hábitos. El 60% comenzó a elegir alimentos de menor precio, mientras que el 45% incrementó las horas de trabajo para mejorar sus ingresos. Además, el 40% recurrió a préstamos para afrontar gastos esenciales y el 39% redujo el dinero destinado a las actividades recreativas de sus hijos.

Alimentación: menos variedad y comidas salteadas

Las restricciones económicas tienen un impacto directo en la calidad de la alimentación de los hogares. Según el relevamiento, el 43% de las familias debió modificar la dieta de los adultos y el 37% redujo las porciones de comida. Entre los niños y adolescentes, el 21% experimentó cambios en su alimentación.

El informe también registró situaciones de mayor gravedad. El 29% de las familias indicó que algún adulto tuvo que saltear al menos una comida diaria por falta de recursos. Entre los menores, el indicador llegó al 9%, el registro más elevado desde que UNICEF comenzó a medir esta problemática.

La falta de dinero para comprar alimentos aparece así entre las principales consecuencias del deterioro de los ingresos familiares. La elección de productos más económicos, la reducción de las cantidades y la eliminación de determinadas comidas se incorporaron a las estrategias que utilizan los hogares para intentar sostener sus gastos.

Las dificultades también alcanzan a la salud y la educación

El acceso a la atención sanitaria es otro de los aspectos afectados por la situación económica. El 36% de los hogares consultados no pudo acceder a una consulta médica u odontológica por razones económicas, mientras que el 21% dejó de comprar medicamentos.

Las restricciones también se trasladan al ámbito educativo y a los gastos vinculados con la escolaridad. El 34% de las familias no pudo afrontar la compra de libros, el 32% tuvo dificultades para pagar excursiones y salidas escolares, el 26% no consiguió cubrir los gastos de transporte y el 25% encontró obstáculos para adquirir útiles.

Los datos muestran que, además de los gastos básicos de alimentación y vivienda, las familias deben restringir desembolsos que tienen incidencia directa en la escolaridad y las actividades de los chicos.

El incumplimiento de las cuotas alimentarias

El relevamiento también puso el foco en las dificultades que enfrentan las mujeres para recibir el dinero destinado a la manutención de sus hijos.

Según los resultados, el 58% de las mujeres que deberían percibir una cuota alimentaria aseguró que no recibe ese aporte. Si se incluyen los pagos realizados de manera irregular, la proporción de hogares afectados asciende al 68%.

Esta problemática agrega una dificultad económica a las familias monoparentales encabezadas por mujeres, donde la pobreza infantil se ubica aproximadamente diez puntos porcentuales por encima del promedio general.

La falta de regularidad en el cumplimiento de las cuotas alimentarias representa, de esta manera, otro factor que condiciona los ingresos disponibles para cubrir las necesidades cotidianas de los niños y adolescentes.

Preocupación por la salud emocional de los adolescentes

La décima encuesta de UNICEF también incluyó consultas a adolescentes de entre 13 y 17 años sobre su bienestar emocional, las situaciones de violencia y sus principales preocupaciones.

En ese segmento, el 36% manifestó sentirse ansioso, el 30% expresó angustia y el 18% dijo experimentar sentimientos depresivos. El organismo aclaró que estos porcentajes reflejan las percepciones de los jóvenes y no constituyen diagnósticos médicos.

En relación con el acoso escolar, el 17% afirmó haber atravesado personalmente alguna situación de bullying, mientras que el 47% señaló conocer a un compañero que sufrió este tipo de violencia.

Las apuestas por internet también aparecieron entre los temas relevados. El 38% de los adolescentes consultados conoce a otro joven que participó de estas prácticas durante el último mes y el 6% reconoció haber apostado personalmente.

Al ser consultados sobre sus principales preocupaciones, el consumo de drogas encabezó las respuestas, con el 49%. Detrás aparecieron la pobreza, con el 45%, y la salud mental, con el 43%.

Frente a este panorama, UNICEF planteó la necesidad de reforzar las políticas públicas destinadas a la infancia, con especial atención en la protección de los ingresos familiares, la alimentación, la educación, la salud y el acceso a una vivienda adecuada.

El organismo advirtió que las dificultades económicas no se limitan a la falta de dinero para cubrir las necesidades del hogar. También condicionan las oportunidades de desarrollo y el bienestar de millones de niños y adolescentes en Argentina, en un contexto en el que cada vez más familias deben recurrir al endeudamiento y resignar consumos esenciales para llegar a fin de mes.