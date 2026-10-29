Uno de cada tres docentes no se capacitó en los últimos tres años

El estudio también examinó qué ocurre después de que los maestros terminan su formación inicial y comienzan a trabajar en las escuelas.

Según los cuestionarios complementarios de Aprender 2025, el 67,5% de los docentes de sexto grado del país declaró haber participado en alguna capacitación vinculada con la enseñanza de Matemática durante los tres años anteriores. En contrapartida, el 32,5%, prácticamente uno de cada tres, no realizó ninguna instancia de formación de este tipo durante ese período.

En la provincia de Buenos Aires, el porcentaje de docentes que manifestó haberse capacitado fue del 68,8%, apenas por encima del promedio nacional.

También en este terreno aparecen fuertes diferencias entre jurisdicciones. Formosa encabeza el listado, con una participación del 90,8%, mientras que Santa Fe registra el porcentaje más bajo, con el 44,6%. Los especialistas advierten, de todos modos, que estos datos reflejan únicamente la participación declarada en actividades de capacitación, sin precisar su duración, sus contenidos ni el impacto que pudieron haber tenido sobre las prácticas de enseñanza.