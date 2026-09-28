VIDEO.- El Niño azotó Córdoba con granizos del tamaño de una pelota de golf

Varias ciudades de la provincia de Córdoba sufrieron graves destrozos tras la caída de granizo durante el paso de un sistema de mal tiempo que azota a la zona con tormentas y precipitaciones.

Las zonas afectadas en las últimas horas por la caída de granizo, en algunos sectores del tamaño de una pelota de golf, fueron las Sierras Chicas y el área metropolitana de Córdoba.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene bajo alerta amarilla a Córdoba por lluvias intensas a lo largo de este lunes, por lo que todavía continúa el sistema de mal tiempo.

El Niño impacta en la provincia con tormentas y precipitaciones, algunas localmente fuertes, principalmente en zonas serranas, centro, norte, sur, sudeste y este.

"El fenómeno podría incluir ráfagas, granizo, actividad eléctrica, abundante caída de agua en períodos cortos y reducción de la visibilidad", remarcaron.

"Se recomienda extremar las precauciones al circular, reducir la velocidad y evitar desplazamientos innecesarios. Ante posibles crecidas repentinas, no acercarse ni permanecer en las márgenes de ríos y arroyos", solicitan desde el Gobierno provincial.