Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Graves destrozos

VIDEO.- El Niño azotó Córdoba con granizos del tamaño de una pelota de golf

El fenómeno climático afectó viviendas, automóviles y plantaciones en la capital provincial y ciudades cercanas

Por Redacción

Varias ciudades de la provincia de Córdoba sufrieron graves destrozos tras la caída de granizo durante el paso de un sistema de mal tiempo que azota a la zona con tormentas y precipitaciones.

Las zonas afectadas en las últimas horas por la caída de granizo, en algunos sectores del tamaño de una pelota de golf, fueron las Sierras Chicas y el área metropolitana de Córdoba.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene bajo alerta amarilla a Córdoba por lluvias intensas a lo largo de este lunes, por lo que todavía continúa el sistema de mal tiempo.

El Niño impacta en la provincia con tormentas y precipitaciones, algunas localmente fuertes, principalmente en zonas serranas, centro, norte, sur, sudeste y este. 

"El fenómeno podría incluir ráfagas, granizo, actividad eléctrica, abundante caída de agua en períodos cortos y reducción de la visibilidad", remarcaron.

"Se recomienda extremar las precauciones al circular, reducir la velocidad y evitar desplazamientos innecesarios. Ante posibles crecidas repentinas, no acercarse ni permanecer en las márgenes de ríos y arroyos", solicitan desde el Gobierno provincial.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?