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Viernes fresco y con lloviznas en La Plata: cómo estará el tiempo durante el fin de semana

El pronóstico anticipa una jornada de cielo nublado, viento del sudeste y probabilidad de lloviznas para este viernes. El sábado continuará fresco, aunque se espera una mejora en las condiciones meteorológicas.

Por Redacción

El tiempo seguirá con características otoñales en plena primavera en La Plata y la región. Para este viernes se espera una jornada fresca, húmeda y con abundante nubosidad, acompañada por viento del sudeste y probabilidad de lloviznas.

De acuerdo con el pronóstico, la temperatura oscilará entre los 11 y los 17 grados, por lo que se mantendrá el ambiente fresco durante gran parte del día. El viento del sudeste será otro de los factores que marcarán las condiciones meteorológicas.

Cómo estará el tiempo el sábado

Para el sábado se prevé una mejora en las condiciones, con cielo nublado durante las primeras horas y momentos de nubosidad parcial a lo largo de la jornada.

La temperatura mínima rondará los 9 grados, mientras que la máxima llegará a los 16. Además, se esperan vientos moderados del sudeste.

De esta manera, el fin de semana comenzará con temperaturas bajas por la mañana y un ambiente fresco durante la tarde, aunque sin las mismas condiciones de inestabilidad previstas para el cierre de la semana.

El pronóstico para el domingo

Para el domingo se espera una jornada fresca, con cielo parcialmente nublado a mayormente nublado y una baja probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas se ubicarían entre los 6 y los 17 grados, según el pronóstico extendido consultado.

Así, La Plata tendrá un fin de semana con temperaturas moderadas, mañanas frías y predominio de nubosidad, en un escenario que obligará a mantener a mano el abrigo.

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