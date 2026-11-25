La detección en Argentina de cuatro nuevos casos de Mpox (viruela símica) fueron confirmados a través de un informe del Boletín Epidemiológico Nacional, según el cual dos corresponden a residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dos a la provincia de Buenos Aires. De esta forma suman 22 los casos confirmados y 125 los notificados en lo que va de 2026.

De acuerdo con la información oficial, el 91% de los casos del año se concentra en la región Centro del país, liderada por CABA (12 casos), seguida por la provincia de Buenos Aires (5), Córdoba (3), San Juan (1) y Río Negro (1).

Del total analizado por jurisdicción (22 casos), 21 corresponden a personas de sexo masculino y uno a sexo femenino, con un rango etario de entre 21 y 53 años. Entre quienes consignaron antecedentes epidemiológicos (12 pacientes), el principal factor asociado fueron las relaciones sexuales con hombres (10 casos).

En el marco del Plan Estratégico de Preparación y Respuesta para Mpox 2025–2026, el Ministerio de Salud de la Nacióa puso en marcha a principios de 2025 la Red Nacional de Diagnóstico de Mpox. Esta estructura federal está integrada por más de 40 laboratorios públicos y privados distribuidos en las 24 jurisdicciones del país.

La mayoría de esos laboratorios de referencia jurisdiccionales realizan el diagnóstico genérico y derivan el 100% de las muestras positivas al Laboratorio Nacional de Referencia del INEI-ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán” para su caracterización genómica. Desde su creación, la Red estudió 447 casos sospechosos en 23 provincias, logrando identificar 182 positivos en 9 jurisdicciones.

Ante el escenario actual, el Ministerio de Salud de la Nación remarcó la prioridad de sostener la vigilancia genómica integrada, agilizar la derivación de muestras y profundizar el rastreo de contactos estrechos para contener eventuales cadenas de transmisión local.