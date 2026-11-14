VIVO | Starship: asombrosas imágenes de la nave de SpaceX tras completar su reentrada a la Tierra

El programa Starship de SpaceX sumó un nuevo hito con una prueba que dejó imágenes impactantes. El Ship 42 completó su reentrada en la atmósfera terrestre después de un recorrido de aproximadamente 22 horas en órbita y protagonizó una maniobra de recuperación en las instalaciones de Starbase.

La secuencia incluyó uno de los momentos más esperados del ensayo: el regreso de la nave a través de la atmósfera, una de las etapas más exigentes de cualquier misión espacial debido a las temperaturas extremas que debe soportar la estructura.

El objetivo de estas pruebas es avanzar en el desarrollo de un sistema espacial completamente reutilizable. Para ello, SpaceX busca perfeccionar tanto el desempeño de sus vehículos durante el vuelo como los procedimientos para recuperarlos y volver a utilizarlos.

La torre Mechazilla, una gigantesca estructura equipada con brazos mecánicos, forma parte de ese ambicioso proyecto. Su función es capturar los vehículos durante el regreso, una maniobra que permitiría simplificar las operaciones de recuperación y reducir los tiempos entre lanzamientos.

El desarrollo de Starship es uno de los proyectos centrales de SpaceX y apunta a revolucionar el transporte espacial, con vistas a futuras misiones a la Luna y Marte.