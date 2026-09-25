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Volkswagen retira más de 2,8 millones de vehículos por riesgo de corrosión en la dirección

La medida afecta a 2,16 millones de vehículos de VW y a 700.000 de la marca Audi

Por Redacción

Volkswagen llamó a revisión más de 2,8 millones de vehículos VW y Audi en todo el mundo por un riesgo de "ruptura de los tornillos" de la dirección, informó este viernes la agencia alemana del automóvil (KBA) en un comunicado. El problema puede provocar una "ruptura de los tornillos", lo que puede "acarrear un fallo de la dirección", precisó KBA.

En concreto, la medida afecta a 2,16 millones de vehículos de VW y a 700.000 de la marca Audi. De todos ellos, un tercio se encuentran en Alemania.

En el caso de VW, los cinco modelos -Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran et Caddy- fueron fabricados entre 2013 y 2024. En cuanto a Audi, se trata de modelos Q3 fabricados de 2017 a 2024.

"Estamos retirando de forma preventiva los vehículos afectados, sin que haya habido daños corporales", dijo un portavoz del grupo, que indicó que se había detectado "un fenómeno de corrosión en el tornillo". Según él, el peligro "no es tan grave como para inmovilizar el vehículo" inmediatamente y dijo que los particulares pueden acudir al concesionario al volante del vehículo, "conduciendo".  Allí, les proporcionarán nuevos tornillos más resistentes a la corrosión, precisó.

Lo cierto es que se trata de un nuevo revés para el primer fabricante de vehículos europeo, que a principios de septiembre alcanzó un acuerdo con los sindicatos para suprimir hasta 100.000 puestos de trabajo de aquí a 2030.

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