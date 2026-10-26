Volvieron a cerrar varios circuitos en las Cataratas del Iguazú por una fuerte crecida del río

Una nueva crecida del caudal del río Iguazú motivó una serie de medidas preventivas en el Parque Nacional Iguazú. Este lunes, la empresa concesionaria Iguazú Argentina S.A. dispuso la restricción temporal de varios recorridos emblemáticos de las Cataratas para resguardar la seguridad de los visitantes, aunque destacaron que el fenómeno ofrece postales únicas e imponentes de los saltos.

La disposición afectó de forma preventiva al Circuito Superior, cuyas pasarelas quedaron a escasa distancia del nivel del agua, así como al Tren Ecológico de la Selva y al Sendero Macuco. En tanto, el paso hacia la Garganta del Diablo continúa cerrado y con sus pasarelas rebatidas desde comienzos de agosto como parte del protocolo habitual ante subidas del río.

Pese a los cierres parciales, el predio mantuvo abiertas sus puertas y habilitó sectores alternativos de gran atractivo. El circuito inferior está habilitado en su totalidad, permite recorrer zonas selváticas y apreciar la magnitud de los saltos desde la base. Asimismo, el Sendero Verde está permitido para conectar el Centro de Visitantes con la Estación Cataratas del tren.

“Informamos que el lunes 26 de octubre, el Parque Nacional Iguazú abrirá parcialmente, con el Circuito Inferior y el Sendero Verde habilitados. Las medidas preventivas responden al nivel del caudal del río Iguazú y la prioridad es la seguridad de todos”, precisaron las autoridades a través de un comunicado oficial.

La evolución del cauce de agua marcará la pauta de las próximas horas. Según indicaron fuentes oficiales, si las condiciones se mantienen estables, este martes 27 de octubre se reabrirán gran parte de las áreas restringidas.

Para tranquilidad de los turistas que visitan la región por estos días, las autoridades recordaron una herramienta clave para la planificación del viaje: la entrada adquirida cuenta con una validez de seis días consecutivos, lo que permite a los usuarios regresar en las jornadas posteriores para acceder a aquellos circuitos que hayan sido habilitados tras la bajada del río.