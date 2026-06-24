WhatsApp: las nuevas funciones que se vienen

WhatsApp prepara una serie de modificaciones que apuntan a reforzar la privacidad de las conversaciones y facilitar la navegación dentro de la aplicación. Entre las novedades más relevantes figuran los mensajes de texto de una sola visualización y un nuevo indicador identificado como “punto verde”, herramientas que ya comenzaron a ser probadas en versiones de desarrollo.

La primera de estas funciones extiende al texto un mecanismo que la plataforma ya utiliza para fotos, videos y mensajes de voz. A través de esta modalidad, los usuarios podrán enviar mensajes escritos que desaparecerán automáticamente después de ser leídos por el destinatario.

Las innovaciones se incorporarán de forma gradual en los próximos meses al actualizar la app

Según trascendió, el contenido se eliminará de manera irreversible una vez abierto. Además, para preservar la confidencialidad, el sistema impedirá realizar capturas de pantalla, copiar el texto o reenviarlo a otros contactos.

La medida busca ofrecer una alternativa para compartir información sensible o conversaciones que no deban permanecer almacenadas en el historial de chats. Se trata de una evolución de las herramientas de privacidad que la aplicación incorporó en los últimos años.

La otra novedad es la incorporación de un punto verde visible en la pantalla principal de conversaciones. Este indicador permitirá identificar rápidamente chats con actividad reciente o contenidos pendientes de revisión, facilitando la organización de los intercambios.

La herramienta también funcionará como una referencia visual vinculada con la disponibilidad de determinados contactos dentro de la aplicación, aunque bajo parámetros definidos por el propio sistema.

Las nuevas funciones se encuentran en las etapas finales de evaluación dentro de los servidores de desarrollo de la plataforma. De acuerdo con las previsiones, el despliegue para usuarios de dispositivos con sistemas operativos Android e iOS se realizará de forma gradual durante los próximos meses mediante las actualizaciones oficiales de la aplicación.