“Ya no sabemos qué hacer para que coj...”: Una marca de preservativos alertó por la crisis del deseo

La marca argentina de preservativos y productos de bienestar sexual publicó un particular “Comunicado Oficial” en redes sociales, con el que puso el foco en la frecuencia de las relaciones sexuales y el deseo.

Con un mensaje que rápidamente llamó la atención en redes sociales, Tulipán lanzó una nueva campaña publicitaria en la que plantea, con ironía, una supuesta “crisis del deseo” y cuestiona la disminución de las relaciones sexuales.

La marca presentó la publicación bajo el formato de un comunicado institucional. Allí, después de repasar sus casi cuatro décadas de trayectoria, lanzó una frase deliberadamente provocadora: “Después de casi 40 años invirtiendo en innovación, investigación y desarrollo, lamentamos informar que estamos ante una situación límite: YA NO SABEMOS QUÉ HACER PARA QUE COJAN”.

En el texto, Tulipán señala que a lo largo de los años amplió su propuesta con distintas variedades de preservativos, geles íntimos y juguetes sexuales. Sin embargo, plantea que existe un elemento que no puede modificar mediante sus productos: las ganas de las personas.

El foco en el deseo

Uno de los ejes de la campaña es la contradicción que, según la marca, existe entre el mayor acceso actual a información sobre sexualidad y una menor frecuencia de encuentros sexuales.

En ese sentido, Tulipán sostiene que las nuevas generaciones tienen acceso a más información, herramientas y recursos vinculados con la sexualidad, pero plantea que eso no necesariamente se traduce en una mayor frecuencia de relaciones.

La marca también incorpora en su mensaje una referencia al cuidado durante las relaciones sexuales y señala que, entre quienes mantienen encuentros, persisten conductas vinculadas con el uso de métodos de prevención.

Una campaña que abrió el debate en redes

El particular comunicado generó distintas reacciones entre los usuarios de redes sociales y volvió a instalar la conversación sobre los motivos que pueden influir en el deseo y la frecuencia de las relaciones sexuales.

Entre los factores que suelen aparecer en este tipo de debates se encuentran el estrés, el cansancio, las dificultades económicas, el uso intensivo de dispositivos y redes sociales y las nuevas formas de establecer vínculos.

Con su particular tono publicitario, Tulipán cerró el mensaje con otra frase que mantiene el formato de comunicado institucional: “Nos vemos obligados a evaluar cómo seguir”.

La campaña convirtió así una cuestión vinculada con la intimidad y el deseo en el eje de una estrategia de comunicación que rápidamente generó comentarios y debate en redes sociales.