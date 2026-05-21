Ya salió el álbum dorado del Mundial 2026: cuánto sale y dónde conseguirlo

La fiebre por el Mundial 2026 volvió a instalarse entre los fanáticos del fútbol y los coleccionistas, pero esta vez con polémica incluida. Es que Panini Argentina lanzó una edición limitada del álbum dorado y muchos usuarios cuestionaron la forma de venta y el elevado precio para conseguirlo.

Según trascendió, el álbum dorado no se comercializa de manera individual, sino únicamente en un combo especial que incluye 100 sobres de figuritas. El paquete completo tiene un valor de 230 mil pesos, cifra que rápidamente generó críticas en redes sociales y entre los coleccionistas.

La controversia surge porque el álbum dorado, por sí solo, tiene un costo de 30 mil pesos. Sin embargo, la imposibilidad de comprarlo separado obliga a adquirir también 100 paquetes de figuritas, elevando considerablemente el gasto para quienes solo desean quedarse con la edición especial.

La colección oficial del Mundial 2026 ya comenzó a despertar el entusiasmo de los hinchas, como ocurrió en otras Copas del Mundo. Con 48 selecciones participantes y cientos de figuritas para completar, la expectativa volvió a dispararse entre chicos y grandes.