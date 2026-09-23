$3.000.000: el Súper Cartonazo quedó vacante

El Cartonazo de EL DIA quedó vacante y acumula un premio de $3.000.000 para la próxima ronda. La nueva tarjeta estará disponible junto a la edición impresa de este jueves.

La jugada de esta semana cerró ayer y al no registrarse ganadores con los quince aciertos, se suma otro millón de pesos al pozo en juego, tal como establece el reglamento para estos casos.

Participar es sencillo. Todos los jueves, junto con el diario, se entrega de manera gratuita la nueva tarjeta que contiene un total de 15 números distribuidos entre el 00 y el 89. A partir del viernes y hasta el martes siguiente, se publican diariamente en la edición impresa y en eldia.com las tandas de números que los participantes deben cotejar con su cupón.

Quien reúna los 15 aciertos, el martes debe comunicarse al 412-0101 y presentarse con su DNI y la tarjeta ganadora en diagonal 80 Nº 815 para verificar sus datos.

El Cartonazo ya entregó millones de pesos en premios para los ganadores, quienes pudieron cumplir con diversos sueños y objetivos.